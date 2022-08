Hadirkan Sandiaga Uno Hingga Prilly Latuconsina, InspiraFest2022 Sukses Digelar

InspiraFest2022 sukses digelar dengan 3150 peserta yang hadir secara Hybrid melalui platform Zoom dan juga onsite bertempat di Nafiri Bay Ballroom - Baywalk Mall Pluit, Jakarta Utara, Sabtu (13/8).

Berkolaborasi dengan MD Co, InspiraFest2022 mengusung tema ‘Build Your First Million Dollar Company’ untuk membantu UKM membangun bisnis USD 1 juta pertamanya dengan belajar langsung dari 27 pebisnis ternama tanah air.

InspiraFest merupakan event tahunan terbesar yang diselenggarakan oleh Merry Riana Group sejak tahun 2014.

Dengan menghadirkan puluhan mentor dari berbagai bidang dan ribuan peserta setiap tahunnya, InspiraFest memiliki tujuan utama yaitu untuk menginspirasi dan mengedukasi masyarakat Indonesia.

InspiraFest2022 dimeriahkan dengan kehadiran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno. Beliau mengungkapkan kehadirannya di event tahunan Merry Riana Group dikarenakan terinspirasi dengan sosok Merry Riana.

Selain karena film ‘Merry Riana : Mimpi Sejuta Dolar’ yang mirip dengan kisah hidupnya saat terkena PHK di Singapura. Sandiaga Uno juga sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh Merry Riana selama ini karena konsisten menciptakan dampak positif untuk jutaan masyarakat Indonesia.

Pesan beliau untuk semua peserta InspiraFest “3 strategi membangun bisnis yang berhasil: Purpose, Speed dan Endurance”.

Prilly Latuconsina dan Jerome Polin pun berbagi tips bagaimana tetap kreatif membuat inovasi di InspiraFest2022. Prilly mengungkapkan dalam industri film, keinginan audience tidak mudah terbaca sehingga membuatnya harus berani mengangkat cerita yang unik dari biasanya.

“Harus berani mencoba yang beda,” tegas Prilly ketika sharing tentang pengalaman dirinya menjadi produser.

“InspiraFest itu seru banget, banyak banget speaker-nya, very inspiration. Jadi saya harap teman-teman akan datang ke InspiraFest berikutnya,” ungkap Edward Tirtanata (Kopi Kenangan).

Edward Tirtanata berada dalam satu panggung bersama Billy Kurniawan (Janji Jiwa) dan Sylvia Surya (Kopi Soe) yang membahas ‘The Next Generation of Indonesian F&B Industries’.

Selain itu InspiraFest2022 juga dimeriahkan oleh Managing Principal of MD Co, David Tjokrorahardjo, Edy Sulistyo (GoPlay), Ashanty (Asix), Belva Devara (Ruang Guru), Denny Santoso (Tribelio), Hendy Setiono (Ngikan Yuk) dan 21 pembicara lainnya yang telah sukses dibidangnya.

Tidak hanya dirasakan oleh para pembicara, tetapi keseruan acara tahunan dari Merry Riana Group ini juga dinikmati oleh para peserta yang hadir dari berbagai kota di Indonesia.

“Acara InspiraFest2022 seru banget. Sesi sangat mengesankan terutama sesi Miss Merry Riana. Saya memiliki bisnis bersama suami saya dan hari ini datang langsung dari Kalimantan, seneng akhirnya bisa bertemu langsung dengan Ms Merry Riana,” ungkap salah satu peserta.

Tentu saja acara InspiraFest2022 yang bekerjasama dengan MD Co bisa memberikan pengalaman dan pembelajaran berharga bagi para peserta dalam membangun bisnis mereka.

Seperti yang Miss Merry Riana katakan saat membuka acara, “Bersama dengan David Tjokrorahardjo, we build MD Co, Venture Builder who is focusing on business leadership coaching and brand development. Fokus kami tahun ini adalah para pelaku usaha atau UKM, baik dari technology atau non-technology yang ingin men-scale up bisnisnya untuk naik level.”

“Karena saya percaya UKM itu bukan hanya Usaha Kecil Menengah, tetapi Usaha Keren Milyaran. Keren karena bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dan kalau itu dilakukan dengan baik dan benar maka juga berpotensi mendapatkan income milyaran,” tutup Merry Riana. (RO/OL-09).