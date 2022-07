Jaga Kesehatan, Enatura Ajak Masyarakat Kenali Manfaat dan Olahan Real Food

YOU are what you eat. Istilah ini erat kaitannya dengan apa dan bagaimana kita mengonsumsi makanan. Sebagai salah satu gaya hidup sehat, penting bagi kita untuk memperbanyak konsumsi pangan alami atau real food yang tinggi serat, berasal dari bahan makanan asli, dan terjaga kesegarannya.

Konsep hidup dengan real food telah diyakini memberikan banyak manfaat bagi tubuh, tidak hanya bagi kesehatan tapi juga bagi kesejahteraan secara keseluruhan atau wellbeing.

Enatura yang memiliki kebun sayur bebas pestisida di Desa Ciburuy, Bogor, juga menghadirkan restoran berkonsep From Farm to Table yaitu menyajikan real food yang berasal dari bahan pangan alami yang dibudidayakan dengan baik, disajikan secara apik melalui sedikit proses, dan bebas 4P (pemanis buatan, pewarna kimia, pengawet, perisa buatan). Dengan gerai terbaru di Pondok Indah Mall 2 ini, Enatura bermaksud mengajak keluarga Indonesia untuk mengenal pangan alami dan mengajak hidup lebih sehat melalui berbagai menu inspiratif yang dapat dikonsumsi saat sarapan, makan siang, makan malam dan makanan selingan.

“Enatura memiliki 4 filosofi yang menjadi panduan kami, yaitu pertama, natural yang berarti produk kami dibudidayakan selaras dengan alam dan tanpa penambahan bahan kimia berbahaya. Kedua, produk berkualitas baik, dimana kami memastikan kualitas produk sesuai standar. Ketiga, mendukung produk lokal, yaitu kami berupaya mendukung petani lokal Indonesia, serta empat, mendukung gerakan hidup sehat dengan secara aktif mengajak dan menginspirasi gaya hidup sehat dengan pangan alami," kata Founder/Direktur Enatura, Sarah Hutauruk, MBA.



“Keseluruhan filosofi itu tertuang dalam konsep From Farm to Table yang dimiliki Enatura. Dengan memastikan sumber pangan dan menyajikannya langsung ke konsumen dengan kualitas terbaik, kami berharap dapat membantu masyarakat yang ingin memulai atau mempertahankan gaya hidup sehat, menjadi lebih mudah. Enatura memiliki beragam menu inspiratif yang cocok untuk semua waktu makan,” imbuhnya.

Enatura menyajikan berbagai menu mulai dari salad wrap, rice platter, juice, sandwich, special meals, soup, snacks, taco dan masih banyak lagi. Keseluruhan menu dapat dijadikan pilihan sehat oleh seluruh anggota keluarga.

“Salah satu menu unggulan kami adalah Fiesta Taco & Corn Salsa Salmon Salad, yaitu salad campuran sayuran kale dan selada, dengan potongan salmon segar, dan corn tortilla yang renyah. Jika salad lain menggunakan mayonnaise maupun oil based sauce, Enatura menggunakan yogurt, jadi lebih segar dan lebih sehat. Bagi Anda pecinta daging, ada Beef Barbeque Sandwich Sourdough yaitu sandwich yang menggunakan 3 macam saus homemade dari bahan yang terjamin kesegarannya yaitu saus cranberry, saus barbeque, dan saus tzatziki yang berbahan dasar yogurt serta menggunakan daging tenderloin berkualitas dan roti sourdough dari artisan bakery. Menu lainnya juga sangat bervariasi, segar dan menyehatkan,” kataManager Operasional dan Farm Enatura, R.A. Disyacitta, S.P., M.Hum.

Selain menu makanan dan minuman, Enatura juga menyediakan pangan alami yang dapat diolah sendiri di rumah seperti beras organik, mie sayur sehat, garam laut natural, dan lainnya. (RO/A-1)