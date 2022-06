Basboi dan Atta Wakili Indonesia di Ajang Converse All Stars Paris Tyler The Creator Talk

MUSISI hiphop Indonesia, Baskara Riqullah dan seniman mural, Vita K Suradji mewakili Converse Indonesia sebagai All Stars dalam ajang Paris Tyler the Creator Talk (Paris TTC Talk) yang digelar di Zenith Paris-La Villette, Paris, di awal Juni 2022.

Converse menggelar ajang pengalaman seru 2 hari itu dengan tujuan untuk lebih menyemarakkan kehadiran Converse di Paris dan melibatkan kembali komunitas kreatif, khusus bagi All Stars Paris serta All Stars dari seluruh dunia, didukung oleh dua mitra utama, yaitu Tyler, The Creator dan Yard Agency.

Selama 2 hari, Converse dan Yard mengkurasi rangkaian acara, seperti lokakarya (workshop), sesi mentoring, dan pertunjukan musik, dengan Tyler the Creator Talk di hari terakhir.

Dalam kesempatan istimewa tersebut, The All Stars diundang untuk mendengarkan percakapan buka-bukaan Tyler the Creator yang mengungkapkan kode kreativitas yang dirinya curahkan dalam musik dan fesyen.

Basboi dan Atta menyampaikan, “What an unreal experience! Sebuah pengalaman yang luar biasa lengkap; pelayanan bintang 5, from the concert, workshop, meet and greet with Tyler, sightseeing with some All Stars from other countries, dan kesempatan berjejaringnya yang luar biasa. All went well we must say," kata Basboi, sapaan Baskara Riaqullah

Baca juga : Bangun Ruang Terbuka Hijau, Ukrida Tegaskan Komitmen Peduli Lingkungan Hidup

Vita K Suradji yang akrab disapa Atta mengaku bersyukur terpilih sebagai All Stars selain bisa berbagi pengalaman ke teman-teman All Stars lainnyadan berharap bisa memberikan inspirasi dan menjalin kolaborasi dengan seniman dunia.

Mereka berdua tidak hanya berkesempatan untukngobrol dekat dengan Tyler the Creator, tapi juga dapat memperdengarkan album musiknya secara langsung dan mendapatkan tandatangan.

Komunitas All Star terdiri dari lebih 2.500 anak muda kreatif dari lebih 56 kota di seluruh dunia, yang masing-masing adalah juaranya perubahan dalam skena olahraga, seni, dan budaya untuk membentuk masa depan. Program Converse All Stars dirancang untuk mendukung aktivitas kreatif anggotanya yang banyak berasal dari kelompok yang kurang terwakili.

"Dengan mendanai proyek-proyek ini dan mendukung melalui bimbingan, Converse bertujuan untuk memecahkan hambatan dengan menciptakan lebih banyak akses ke peluang di bidang kreatif dan untuk mempercepat dampak individu dari anggota komunitas All Star ini," tulis Converse dalam keterangannya. (RO/OL-7)