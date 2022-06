Dukung Masyarakat Terapkan Gaya Hidup Aktif, Hush Puppies Gelar Acara Zumba

BEROLAHRAGA merupakan bagian penting dari pilar hidup sehat. Apalagi di masa pandemi covid-19 seperti saat ini yang menuntut tubuh untuk selalu sehat. Untuk berolahraga secara aman, penggunaan sepatu yang tepat sangat penting. Sebab dengan sepatu yang tepat akan meminimalkan risiko cedera, membuat olahraga menjadi lebih nyaman dan manfaatnya pun bisa dirasakan.

Untuk itu dalam rangkat mendukung gaya hidup aktif masyarakat, merek sepatu Hush Puppies bekerja sama dengan Rocca Space menggelar acara zumba bersama di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (26/6), sekaligus meluncurkan koleksi terbaru sepatu The Body Shoe yang dilengkapi sejumlah fitur pendukung gaya hidup aktif.

“Seiring dengan menurunnya level PPKM, antusiasme masyarakat untuk berolahraga di luar lingkungan rumah terlihat meningkat. Acara zumba ini misalnya, dari target 120-an peserta member Rocca Space, ternyata bisa menarik sampai lebih dari 200 peserta dengan tambahan dari masyarakat umum yang ada di area GBK ini," ujar Marketing Communication Manager Transmarco group, Andreas Agi.

Terkait dengan koleksi terbaru The Body Shoe dari Hush Puppies, Agi menjelaskan koleksi tersebut hadir dengan desain yang lebih fresh dan dilengkapi fitur teknologi yang dapat mengurangi tekanan pada kaki, sehingga bisa mengurangi tekanan pada keseluruhan tubuh kita.

“Hush Puppies terus berinovasi untuk bisa menciptakan sepasang sepatu yang memungkinkan kita semua untuk dapat nyaman berjalan dan tanpa harus sakit atau kelelahan pada kaki saat beraktivitas seharian. Produk terbaru dari Body Shoe juga didesain ulang, dibuat dengan mempertimbangkan kenyamanan kaki kita untuk bergerak dan merasakan tekanan yang lebih nyaman, lebih sehat, lebih aman. Sehingga, pada akhirnya, kita dapat melakukan aktivitas dengan happy dan lebih percaya diri, sesuai dengan tagline dari The Body Shoe yaitu Happy From The Feet Up,” papar Agi.

The Body Shoe yang baru dilengkapi dengan teknologi perawatan kaki terbaru dan terbaik, termasuk bantalan/busa yang ada dibagian tumit yang tebal dan lembut, yang dapat mengurangi stres dan tekanan pada kaki, menggunakan bahan anti-mikroba yang dapat menyerap kelembapan di dalam sepatu sehingga membantu dan menjaga sepatu untuk tetap kering dan fresh, dan insole yang dapat disesuaikan dengan bentuk kaki kita. “Fitur ini disebut Body Shoe – Flex, berupa lapisan yang fleksibel di bagian bawah kaki yang memungkinkan sepatu lebih lentur dan tetap stabil di setiap langkah, memungkinkan kita untuk bergerak lebih alami dan nyaman sepanjang hari,” imbuh Agi.

Ia menambahkan, desain koleksi The Body Shoe terkesan modern, kasual, dan stylish sehingga tak hanya cocok untuk olahraga tapi untuk penggunaan sehari-hari seperti kuliah maupun bekerja di kantor. “Jadi kalau dari kuliah atau kantor terus sorenya mau olahraga, tidak perlu bawa dua sepatu, jadi lebih praktis,” pungkas Agi. (RO/A-1)