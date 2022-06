Sekolah Murid Merdeka Terapkan Pembelajaran yang Membuat Anak Bahagia

KEBAHAGIAAN anak dalam belajar adalah kunci untuk tumbuh kembang

anak secara optimal di masa depan mereka. Untuk itu, metode dan cara

belajar-mengajar menjadi sangat penting untuk memastikan kebahagiaan

anak dalam belajar dan berkembang sesuai minat dan bakat.

Salah satu pendekatannya menggunakan sistem pembelajaran (pedagogi) yang memastikan anak didik paham terhadap konteks pembelajaran

yang diberikan melalui metode blended learning. "Metode dan cara belajar blended learning memastikan kebahagiaan anak dalam belajar dan

berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya," kata Kepala Sekolah Murid

Merdeka (SMM) Laksmi Mayesti, Kamis (9/6).

Laksmi percaya bahwa kebahagiaan anak merupakan kunci untuk tumbuh

kembang anak yang optimal. Untuk memberikan kebahagiaan dalam belajar,

SMM sendiri menawarkan pembelajaran yang konseptual, dan kontekstual,

serta fleksibilitas, yang membuat cara belajar mengajarnya menjadi

berbeda dari sekolah lain.

Laksmi menjelaskan, murid-muridnya diberikan keleluasaan dalam belajar

atau fleksibilitas tanpa mengurangi bobot dari pelajaran sesuai dengan

kebutuhan. Selain itu mereka tidak hanya belajar di dalam kelas, namun

juga ada field trip, kunjungan, virtual tour, serta diskusi.

"Faktor inilah yang dapat membuat anak paham maksud dari tujuan pembelajaran, dan membuat mereka mendapatkan kebahagiaan dalam belajar. Penilaian kelulusan diberatkan oleh praktik. Porsi teori hanya 10% saja," kata Laksmi.

Selain itu, pembelajaran juga terpersonalisasi. Selain diberikan

pelajaran wajib, anak juga memiliki kebebasan untuk mengambil pelajaran

sesuai minat bakat serta materi dari mana saja, tidak harus dari

sekolah. Tugas yang dikerjakan juga disesuaikan dengan kemampuan dan

kesukaan anak.



SPP terjangkau



Laksmi melanjutkan, memasuki tahun ajaran baru 2022/2023, Sekolah Murid

Merdeka membuka pendaftaran dengan berbagai opsi dari secara tatap muka

rutin di 30 lokasi yang tersebar di Medan, Jabodetabek, hingga Bali dan

secara daring rutin (dengan pertemuan melalui live Zoom) di berbagai

lokasi.

SMM pun menawarkan biaya SPP yang cukup terjangkau bagi para murid, dengan kisaran Rp250 ribu hingga Rp600 ribuan per bulan untuk siswa PAUD, Sekolah Dasar, SMP hingga SMA.

SPP tersebut sudah termasuk dengan pertemuan luring selama 2 hingga 3

kali setiap minggunya. Selain itu, SMM juga menawarkan pilihan bagi

orangtua murid daring rutin, yang menginginkan kelas tatap muka

(offline) dengan tambahan Rp49.500 untuk setiap pertemuan tatap muka

rutin secara offline.

"Keleluasaan, pembelajaran kontekstual, dengan guru yang kompeten ini

penting. Prinsip kami bahagia belajar di SMM, kini dan nanti," tegas

Laksmi.

Lebih detil Laksmi menjabarkan SMM menawarkan tarif SPP yang cukup terjangkau bagi para orangtua yang ingin mendaftarkan anak-anaknya yaitu kelas tatap muka rutin dan daring rutin jenjang PAUD

KB, PAUD A, dan PAUD B sebesar Rp250.000 per bulan, SD kelas 1-3 sebesar Rp330.000 per bulan, SPP SD Kelas 4-6 sebesar Rp360.000 per bulan, SMP kelas 7-9 serta SMA kelas 10-12 sebesar Rp450.000 per bulan.

Sementara besaran biaya SPP program tatap muka rutin dengan pertemuan

luring dua sampai tiga kali untuk PAUD KB 2 kali pertemuan/minggu

sebesar Rp330.000 per bulan, PAUD A dan B tiga kali pertemuan/minggu

sebesar Rp420.000 per bulan, SD kelas 1-2 tiga kali pertemuan/minggu

sebesar Rp500.000 per bulan, SD kelas 4-6, SMP kelas 7-9, dan SMA kelas 10-12 tiga kali pertemuan/minggu sebesar Rp685.000 per bulan. (N-2)