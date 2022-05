Ikatan Doktor Alumni UP Tingkatkan Kerja Sama Alumni-Sekolah Pascasarjana

IKATAN Doktor Alumni (Ikada) Universitas Pancasila (UP) menggelar acara syukuran dan silaturahmi akbar di kampus Sekolah Pascasarjana (SPS) S3 UP, di Jln Borobudur, Jakarta, Sabtu (28/5).

Direktur Sekolah Pascasarjana UP Prof Dr Sutjipto menyampaikan acara syukuran dan silaturahmi akbar kali ini merupakan wujud syukur program S3 SPS UP yang hingga kini sudah meluluskan 110 alumni dari angkatan pertama pada 2011 hingga angkatan 14.

"Silaturahmi ini juga sebagai konsolidasi alumni untuk berkontribusi pada pascasarjana S3 UP melalui seminar, pengabdian masyarakat, serta membangun networking," kata Sutjipto dalam keterangannya, Sabtu (28/5).

Asisten Direktur I Sekolah Pascasarjana UP Dr Derriawan mengutarakan acara syukuran dan silaturahmi akbar bersama para alumni bisa semakin membantu mempromosikan program S3 SPS UP.

Terbukti, kini jumlah mahasiswa program S3 SPS UP terus meningkat tiap tahun. "Kini jumlah mahasiswa mencapai 42 mahasiswa untuk S3 Ekonomi konsentrasi akuntansi dan manajemen per tahun. Ini berkat kerjasama atau networking dengan para alumni," kata dia.

Asisten Direktur II Sekolah Pascasarjana UP Dr Zulkifli menjelaskan terus meningkatnya jumlah mahasiswa S3 SPS UP, antara lain didorong program S3 SPS UP yang memiliki akreditasi B mendekati A.

"Untuk swasta, hanya S3 SPS UP bersama Universitas Trisakti yang sudah memiliki akreditasi B mendekati A. Namun, untuk jumlah mahasiswa, kami lebih tinggi. Bahkan, kami membuka program S3 setiap 6 bulan sekali. Mahasiswanya pun bukan hanya dari akademisi, tapi juga para praktisi ikut di program S3 SPS UP," terang Zulkifli.

Selain itu, seiring waktu berjalan, program S3 SPS UP pun makin cepat masa studinya yakni 3-4 tahun.

Mata perkuliahan pun ikut mengikuti perkembangan zaman atau bertransformasi kekinian. Misalnya, ada mata kuliah digital marketing, sustainable development, dan go green atau green economy.

"Ada juga institusi dan industri yang bekerja sama dengan program S3 SPS UP untuk membuka kelas kuliah yang sesuai kebutuhan institusi dan pasar industri tersebut," kata dia.

Namun, ia tidak menampik, peran alumni dalam wadah Ikada jadi penting.

"Kenapa kita butuh alumni? Sebab, salah satu indikator untuk mencapai unggul, yakni ada kerjasama dengan alumni, alumni misalnya aktif untuk joint research, seminar, kuliah umum, dan pengabdian masyarakat."

"Kita butuh alumni karena mereka menyebar di mana-mana, dan butuh dukungan dari alumni melalui jaringan mereka. Itu sebabnya, acara syukuran dan silaturahmi akbar menjadi penting untuk konsolidasi alumni dan S3 SPS UP," urai Zulkifli.

Menurut Ketua Ikada UP Dr Jos Andy Djandrawidjaja, sejak 2016 hingga kini sudah ada 19 program Ikada sebagai bentuk kontribusi terhadap S3 SPS UP, antara lain bedah buku dan seminar. "Kami harap dari program tersebut bisa berkontribusi besar bermanfaat bagi masyarakat," ungkap Jos.

Wakil Ketua Ikada Dr Bakti Setyadi menambahkan sebagai alumni program S3 SPS UP atau Ikada UP, pihaknya menempatkan diri sebagai mitra serta berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan SPS UP, seperti dalam kebutuhan peningkatan akreditasi, event ilmiah, bahkan ikut mempromosikan SPS UP pada tempat alumni bekerja.

"Apalagi, saat ini program S3 SPS UP sudah akreditasi B, maka semakin memudahkan bagi alumni untuk mempromosikan SPS UP ke institusi dan dunia usaha tempat alumni bekerja," kata Bakti.

Turut hadir pada acara syukuran dan silaturahmi akbar yakni, Rektor UP Prof Dr Edie Toet Hendratno, dan Wakil Rektor UP Karen Agustiawan yang menyampaikan keynote speech tentang Transformasi UP ke Depan dan Peran Dukungan Alumni.

Saat ini jumlah mahasiswa aktif (student body) program S2 (magister akuntansi dan magister manajemen) dan program S3 Ekonomi (konsentrasi akuntansi dan manajemen) yang berada di bawah naungan SPS UP mencapai 436 mahasiswa. (RO/OL-09)