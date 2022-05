UPI Bandung Luncurkan BeCool, Solusi Mengatasi Pemanasan Global

TIM Cool Roof Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan mitra

internasional telah mengeluarkan produk yang diberi label beCool.

Produk di bawah lisensi Milenium Solution, USA ini, diproduksi di Laboratorium Sains, Teknologi, dan Material Bangunan UPI. BeCool

telah didaftarkan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dan

bersitifikat coolroof rating council (CRRC).

Asisten Profesor pada Program Studi Arsitektur Fakultas Teknologi dan

Kejurusan (FPTK) UPI yang juga Manajer Proyek Cool Roofs Indonesia, Dr. Eng. Beta Paramita melalui keterangannya di Bandung, Minggu (23/5) menjelaskan, bahwa beCool sebagai solusi dalam mengatasi pemanasan global sebagai dampak dari kepadatan bangunan terurama pada kota-kota besar dan menimbulkan fenomena Urban Heat Island (UHI).

"Tren pemanasan berlanjut dan suhu global pada tahun 2021 = 0,85

derajat Celcius di atas rata-rata sejak pencatatan modern dimulai pada

tahun 1880. Fenomena ini ditandai dengan semakin meningkatnya suhu

kawasan pusat kota dibandingkan dengan kawasan di sekitarnya. Kepadatan

bangunan, gelombang pendek radiasi matahari yang terpantul pada

material-material penutup kota menyebabkan panas yang terperangkap dan

menimbulkan peningkatan iklim mikro kawasan," ungkapnya.

BeCool berwarna putih yang memiliki spesifikasi SRI 106, solar

reflectance 0,84, thermal emittance 0,90, sehingga mampu menghemat biaya listrik 5-6% dari total pemakaian per bulan. Waktu pengeringannya cukup cepat sekitar 30 menit.

Ketahanan kualitas produk sampai dengan 3 tahun tergantung tingkat kelembapan dan polusi udara pada setiap lokasi dan produk ini memiliki kelebihan berbahan dasar air dan waterproof.

Beta Paramita menambahkan, beCool menghadirkan solusi bagi masyarakat

Indonesia dengan mitra institusional, akademik, dan komunitas untuk

mengatasi tantangan ini untuk mencapai target. BeCool merupakan cool roofs dengan harga lebih terjangkau dan dapat diakses ke banyak daerah pedesaan dan terpencil di Indonesia.



Beta menambahkan pihaknya mengembangkan sumber daya tambahan untuk membawa manfaat cool roof ke lebih banyak pemakai di Indonesia. "Kami

berharap pembelajaran ini dapat membantu meningkatkan penggunaan solusi

pendingin ini di seluruh dunia."

BeCool, tambahnya, merupakan bagian dari projek Cool Roof UPI dalam projek global, Million Cool Roofs Challenge (MCR).

Million Cool Roofs Challenge (MCR) merupakan sebuah tantangan global untuk mempercepat akses ke pendinginan yang terjangkau dan berkelanjutan melalui penyebaran cepat pelapis cool roofs atau atap reflektif surya.



Lebih nyaman

Noah Horowitz, Direktur Clean Cooling Collaborative menambahkan bahwa

kurangnya akses ke pendinginan sangat mematikan dan menjadi masalah bagi lebih dari satu miliar orang di seluruh dunia. Pihaknya perlu memenuhi permintaan pendinginan yang meningkat dengan solusi yang lebih ramah iklim dan adil.

The Million Cool Roof Challenge, lanjut dia, menawarkan potensi

global untuk memperluas skala penyebaran atap reflektif surya yang

membuat bangunan lebih nyaman bagi penghuninya dan mengurangi timbulnya

tekanan panas.

The Million Cool Roofs Challenge diluncurkan pada tahun 2019 sebagai

proyek dari Clean Cooling Collaborative bekerja sama dengan Global Cool

Cities Alliance, Sustainable Energy for All (SEforALL), dan Nesta

Challenges. Million Cool Roofs Challenge memberikan hibah $125.000

kepada 10 tim finalis yang berbasis di Afrika Selatan, Bangladesh, Cote

D'Ivoire, Filipina, Indonesia, Kenya, Meksiko, Niger, Rwanda, dan

Senegal.

Dalam waktu kurang dari dua tahun, secara kolektif, sepuluh

negara tersebut berhasil mengaplikasikan lebih dari 1,1 juta meter

persegi cool roofs area yang setara dengan 250.000 atap rumah kecil,

meskipun banyak kendala akibat pandemi virus corona.

Kompetisi global untuk skala penggunaan cool roofs di negara berkembang

tersebut secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia yang diwakilkan oleh

UPI sebagai pemenang dari Million Cool Roofs Challenge untuk

mendemonstrasikan model terbaik yang berkelanjutan melalui inovasi dan

teknologi atap reflektif surya.

UPI kemudian berhak atas hadiah senilai $750.000 atau setara Rp11 miliar untuk memperluas penerapan cool roofs di Indonesia.



Menurut Beta Paramita, produk Becool UPI dikembangkan bekerja sama

dengan University of Florida, dan Milenium Solutions, USA. Tim Cool Roof Universitas Pendidikan Indonesia dalam kegiatan MCR telah

mengaplikasikan cool roofs pada delapan provinsi, lima belas kota di

Indonesia yang dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 10,000 pengguna

bangunan.

Tercatat bangunan pabrik, sekolah, rumah MBR, kantor pemerintah, masjid, sarana OR serta kompleks pesantren dan yatim piatu telah menjadi pilot project dalam pelaksanaan MCR.

Berdasarkan pengukuran lapangan hasil proyek percontohan, aplikasi cool roofs pada bangunan industri mampu menurunkan suhu ruang dalam sebesar 10 derajat celsius. Pada sisi lain juga, penggunaan cool roofs mampu menurunkan konsumsi energi bangunan setara 5-6% dari total energi.

"Selama kegiatan MCR, Tim Cool Roof UPI telah mampu memproduksi cat

pelapis cool roofs sendiri di bawah lisensi Milenium Solution, USA. Cat

produksi Lab Sains, Teknologi, dan Material Bangunan UPI ini telah

memperoleh sertifikat internasional yang dikeluarkan oleh CRRC (Cool

Roof Rating Council)," tambahnya.



Tenaga kerja

Melalui produksi ini, kata Beta Paramita, pihaknya telah memberikan kesempatan bagi pekerja lapangan, juga kesempatan pembelajaran praktis bagi para dosen dan mahasiswa yang bekerja sama dalam rangkaian kegiatan MCR.

Dampak kegiatan Tim Cool Roof UPI telah memenuhi target yang dibebankan

oleh juri MCR, yaitu mampu memberikan kenyamanan termal dan akses pada

pendinginan; penghematan energi, serta secara nyata berkontribusi

terhadap reduksi efek UHI.

Produk Becool UPI Sebagai bagian dari upaya UPI untuk ikut serta dalam

mengembangkan inovasi produk lokal. Cool Roofs UPI berencana untuk

mendirikan fasilitas pengujian SRI (Solar Reflective Index) yang pertama di Indonesia melalui peningkatan produksi lokal dan berharap dapat mengurangi biaya produksi sekitar 20 persen dan membuat cat reflektif surya ini lebih murah dan diakses oleh segala lapisan masyarakat.

"BeCool UPI juga membuka kerjas ama dengan pemerintah pusat melalui

kementerian, serta pemerintah daerah untuk membangun keberhasilan proyek Million Cool Roofs Challenge mereka dan mengembangkan kebijakan

(Standar Nasional Indonesia, aplikasi bangunan hijau, dll.) yang akan memfasilitasi adopsi lanjutan dari atap reflektif surya di seluruh negeri," tandas Beta. (N-2)