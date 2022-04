Peduli Lingkungan, Melissa Komit Gunakan Bahan Daur Ulang

BRAND footwear & accessory asal Brasil, Melissa meluncurkan koleksi kolaborasi dengan brand terkenal dari Los Angeles, Simon Miller. Koleksi terbatas ini terdiri dari tujuh item dan telah diluncurkan secara global pada 31 Maret lalu. Di Indonesia, koleksi ini tersedia mulai 18 April.

Sejak pertama kali diluncurkan di Brasil pada 1979 silam, Melissa telah mendapatkan pengakuan dunia terhadap penggunaan bahan yang sustainable dan dapat di daur ulang, serta kolaborasinya dengan berbagai inovator di bidang fashion, seni dan arsitektur. Koleksi jelly-shoes yang hadir di tahun 90an, terus membawa gaya dan kenyamanan sebuah sepatu ke tingkat yang lebih tinggi.

Kali ini, melalui kolaborasi dengan Simon Miller, Melissa menghadirkan fashion minimalis dan nyaman di koleksi The Bubble Clog (sandal) yang stylist. It’s a must have items for this Spring/Summer season.

Gaya Simon Miller yang kasual, penuh warna dan minimalis menyatu secara sempurna dan tetap stylish dengan teknologi dan desain estetik yang joyful dari Melissa. Koleksi eksklusif yang minimalis dan nyaman hadir dalam bentuk yang tegas, desain yang kaya, dan warna yang berani.

"Melissa identik dengan penggunaan warna cerah pada produknya. Dipadukan dengan desain unik khas Simon Miller, koleksi kolaborasi Melissa X dengan Simon Miller sudah tentu akan membawa sentuhan fun dan stylist bagi fan,” ujar Brand Manager Melissa Indonesia, Eltine.

The Bubble clog hadir dalam empat pilihan warna, hijau, biru, putih dan hitam. Paduan pas untuk tampil stylist di setiap suasana. Selain sandal, kolaborasi estetik ini juga menghadirkan Melissa x Simon Miller Cloud Slides (selop) dalam motif yaitu grafis tulisan Simon Miller dan cow prints yang cocok untuk semua wardrobe musim ini.

Seluruh clogs dan slides dalam koleksi ini terbuat dari bahan vegan dan plastik daur ulang. Di Indonesia, koleksi Melissa X Simon Miller dapat didapatkan secara online www.melissa.co.id. (RO/A-1)