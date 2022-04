Rekomendasi Villa Murah di Ubud, Cocok untuk Habiskan Waktu Liburan

STAYCATION menjadi pilihan terbaik untuk menghilangkan stres dan healing. Kamu bisa meluangkan waktu dan merencanakan staycation-mu bersama pasangan atau keluarga.



Pilihan destinasi untuk healing saat ini sangat beragam dan kadang membingungkan.Nah, agar kamu tidak bingung, 5 villa murah di Ubud berikut ini bisa menjadi referensi terbaikmu. Menghabiskan liburan bersama keluarga akan jadi lebih hemat dengan harga terjangkau.



Yuk, cek ulasannya di bawah ini!

1. The Kampung Ubud Villa

Villa bintang 4 ini berlokasi di Jalan Raya Sayan, Br Sindhu Ubud, menawarkan akomodasi dengan fasilitas dan layanan terbaik. Suasana hijau dan sejuk di kawasan Ubud yang asri akan menjadi pengalaman menginap staycation terbaikmu bersama keluarga.



Pilihan kamar yang luas dengan fasilitas terbaiknya siap menjadikan liburanmu tak terlupakan. Fasilitas pendukung lainnya yang bisa kamu dapatkan seperti kamar full AC, restoran, kolam renang, layanan resepsionis 24 jam, area parkir, dan internet Wi-Fi.



Spot menarik lainnya yang wajib kamu kunjungi sekitar villa di antaranya Gaya Art & Space, Campuhan Ridge Walk, dan Pasar Seni Ubud. Harga per malamnya dimulai dari Rp600 ribuan.



2. The Sawah Villa

Ingin menikmati suasana sejuk dan asri khas persawahan? Kamu bisa mengajak keluargamu untuk staycation di The Sawah Villa. Berlokasi di kawasan Sukawati, Ubud, villa bintang 4 ini memberikan akomodasi dengan fasilitas dan suasana khas persawahan yang indah. Kamar luas dengan pemandangan asri di sekitar akan menjadikan pengalaman liburan terbaik.



Fasilitas terbaik lainnya yang bisa kamu nikmati seperti kolam renang dan internet Wi-Fi. Kamu juga bisa mengunjungi beberapa spot wisata menarik lainnya seperti Kemenuh Butterfly Park, Ubud Monkey Forest, Campuhan Ridge Walk, dan masih banyak lagi lainnya. Harga per malam untuk menginap di sini dimulai dari Rp300 ribu.



3. Umakeload Sebatu Villas

Villa berbintang 3 ini berlokasi di kawasan Sebatu, Ubud. Unmaked Sebatu menawarkan akomodasi dengan wooden room yang dilengkapi fasilitas lengkap di dalamnya. Pemandangan indah dari dalam kamar akan menjadikan pengalaman staycation-mu bersama keluarga tak terlupakan. Pilihan kamar yang beragam akan memberikanmu kebebasan saat menentukan suasana yang diinginkan.



Fasilitas lainnya yang bisa kamu nikmati di Unmakeload Sebatu Villas, di antaranya kamar full AC, kolam renang, restoran, area parkir, dan internet Wi-Fi. Kamu juga bisa mengunjungi beberapa lokasi wisata lainnya seperti Pusat Kerajinan Tangan Tegallalang, Campuhan Ridge Walk, dan Ubud Monkey Forest. Harga per malamnya dimulai dari Rp1 juta.



4. Prema Ubud Romantic Villas

Villa berbintang 4 ini berlokasi di Jalan Raya Gelogor Banjar Gelogor, Ubud, menawarkan akomodasi villa yang elegan dan romantis. Seperti namanya, villa ini cocok bagi kamu yang ingin menikmati liburan romantis bersama pasangan. Fasilitas lengkap dengan suasana nyaman dan indah akan melengkapi pengalaman berliburmu.



Fasilitas lainnya yang bisa kamu nikmati seperti kamar full AC, kolam renang, restoran, layanan resepsionis 24 jam, area parkir, layanan internet Wi-Fi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menemukan spot wisata yang wajib dikunjungi seperti Gajah Mas Gallery, Campuhan Ridge Walk, dan Ubud Monkey Forest. Harga per malamnya dimulai dari Rp1 jutaan.



5. Asvara Villa Ubud

Villa berbintang 4 yang berlokasi di Jalan Bangkaing Siem No. 8X, Ubud ini menawarkan pemandangan alam yang indah dengan hamparan sawah dan pegunungan. Menawarkan akomodasi yang lengkap dengan fasilitas memadai, tentunya kamu akan menikmati momen staycation bersama keluarga atau pasangan. Suasana alam yang indah dengan pemandangan gunung yang indah akan memberikan suasana nyaman dan menyenangkan.



Fasilitas lainnya yang bisa kamu nikmati di Asvara Villa Ubud di antaranya kamar full AC, kolam renang, restoran, layanan resepsionis 24 jam, area parkir, internet Wi-Fi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa mengunjungi beberapa lokasi wisata populer seperti Naka Contemporary Art, Campuhan Ridge Walk, Ubud Monkey Forest, Ubud Art Market, dan lain-lain.



Harga per malamnya dimulai dari Rp1 jutaan.



