Jelang Ramadan, Vasa Hotel Surabaya Gelar Program 'The Sacred Journey of Ramadan'

VASA Hotel Surabaya sebagai satu-satunya hotel bintang 5 dengan konsep modern lifestyle hotel yang paling mewah di daerah Surabaya. Hotel ini dekat dengan jalan tol Satelit dan hanya 30 menit dari Bandara Internasional Juanda, serta mudah dijangkau dari lokasi perkantoran prestisius, tempat atraksi, tempat tempat bersejarah, pusat perbelanjaan kelas atas, lokal restoran, dan hiburan malam.



Momen bulan suci Ramadan kembali hadir dengan penuh renungan dan refleksi, serta penuh akan ucapan syukur. Beranjak dari keinginan untuk berbagi kehangatan di bulan Ramadan, Vasa Hotel Surabaya berusaha menyeimbangkan antara batasan dan tradisi dengan menghadirkan rangkaian program The Sacred Journey of Ramadan yang berlangsung mulai 2 April hingga 9 Mei 2022.



“Di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas support yang sudah diberikan oleh partners semoga

di bulan suci Ramadan ini menjadi awal untuk memperkuat hubungan bisnis kedepannya. Baru-baru ini kami meluncurkan satu program yang bernama preferred lifestyle membership, di mana kami ingin memberikan apresiasi melalui program ini, dengan menawarkan keuntungan yang sangat menarik, seperti diskon di outlet restoran dan disko untuk Kamar. Vasa Hotel Surabaya menghadirkan deretan program menarik selama di bulan suci Ramadan ini, serta instalasi dan dekorasi yang menyimbolkan gerbang yang terbuka, yang semuanya dapat dinikmati oleh pengunjung setia Vasa Hotel dan Preferred Lifestyle Member selama periode Ramadan berlangsung," cerita Ingan Pulung Perangin Angin, selaku Cluster Director of Sales and Marketing.





Selasa, 29 Maret 2022, Vasa Hotel Surabaya mengadakan Kick Off The Sacred Journey of Ramadan, tema acara untuk menyambut bulan suci Ramadan. Acara ini dihadiri oleh beberapa tamu undangan regular Vasa Hotel, pengusaha dan pebisnis, dari Dinas Pemerintah Kota Surabaya, travel agent, rekan-rekan media dan influencer.



Rangkaian kegiatan dalam acara ini yaitu pemajangan salah satu usaha UMKM lokal dari Bengkel Kriya Daun di bawah naungan Pemerintah Kota Surabaya dan pemajangan Busana Muslim dari Annaqqu, pelelangan sebuah Lukisan dari Goedang Loekisan, Lukisan karya Anak berkebutuhan khusus dari UPTD Kalijudan dan voucher Kamar Presidential Suite, salah satu kategori kamar Vasa Hotel yang paling istimewa. Dan dari hasil pelelangan ini akan disalurkan untuk program CRS Vasa Hotel dan bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya.



Vasa Hotel Surabaya mengadakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan kampanye Vasa Touch 'Giving back for Surabaya Wellbeing'. Program CSR yang ini bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemerintahan Kota Surabaya. Program ini merupakan bentuk kepedulian Vasa Hotel Surabaya untuk mendukung dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Surabaya, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus momen berbagi, mulai dari anak yatim piatu, kaum difabel, dan para lansia terlantar yang ada di Kota Surabaya.



Dalam kegiatan ini Vasa Hotel Surabaya yang diwakilkan Oleh Bapak Roberto Kotambunan sebagai Cluster General Manager Tanly Hospitality menyerahkan bantuan melalui Dinas Sosial Kota Surabaya berupa Kursi Roda. “Di masa pandemi ini, kami mengajak seluruh karyawan dan semua unit hotel di bawah naungan Tanly Hospitality, Vasa Hotel Surabaya, Cleo Hotel, dan Solaris Hotel untuk berperan aktif dan berharap ada lebih banyak lagi lapisan masyarakat dan istansi bisnis lainnya untuk membantu sesama yang sangat memerlukan perhatian khususnya masyarakat yang ada di kota Surabaya," ungkap Bapak Roberto Kotambunan.



Manajemen dari Vasa Hotel Surabaya berharap agar pandemi dapat segera berakhir. Tidak dapat dipungkiri bahwa industri pariwisata, termasuk perhotelan memang yang paling merasakan dampak akibat adanya situasi pandemi ini. Namun situasi ini tidak menghentikan semangat Vasa Hotel untuk terus berbagi.



Vasa Hotel Surabaya menawarkan banyak promo menarik, promo yang bertajuk 'The Sacred Journey of Ramadan' yang dapat dinikmati oleh Anda bersama teman, keluarga ataupun rekan bisnis selama bulan suci ini.



Di antaranya ada promo kamar dan makan. Untuk paket kamar hotel, harga paket yang ditawarkan mulai dari Rp888.000++ per malam, di mana Anda dapat menginap di kamar tipe Select Room dan sudah termasuk sahur/sarapan dan takjil untuk 2 orang.



Sementara promo makan spesial buffet dibanderol dengan harga mulai dari Rp228.800 nett per orang. Makan dengan menu tradisional khas Indonesia, middle east, Turki, dan Western, lengkap dengan hamparan takjil di 209 Dinning Restaurant.



"Promo ini berlaku selama periode Ramadan 2 April – 9 Mei 2022," ujar Ibu Mini, Director of Food and Beverage.



Adapun bagi Anda yang ingin menyelenggarakan kegiatan bisnis atau MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) di Kota Surabaya, Vasa Hotel Surabaya memiliki fasilitas ruang pertemuan dengan Grand Ballroom yang berkapasitas hingga lebih dari 1.000 orang. Selama periode 2 April sampai 9 Mei 2022 dengan harga mulai dari Rp238.000++ per orang. Harga tersebut sudah termasuk dengan pemakaian ruangan, fasilitas standar meeting, koneksi internet, parkir gratis dan gratis takjil.



“Jika Anda reservasi minimum 50 orang, maka Anda akan mendapatkan fasilitas ruangan khusus bagi kegiatan Buka Puasa Bersama Anda," jelas Vina Dewi Tjahyono, Cluster Director of Event.



