HUT ke-43, Universitas Budi Luhur Gelar Gowes Napak Tilas dari Lapangan Banteng 

UNIVERSITAS Budi Luhur memasuki usia ke-43 tahun. Kampus IT pertama di Indonesia ini menggelar Gowes Napak Tilas dimulai dari Lapangan Banteng menuju Universitas Budi Luhur menggunakan sepeda dan melakukan senam bersama warga sekitar.

Rektor Universitas Budi Luhur Wendi Usino mengatakan, Gowes Napak Tilas dilakukan untuk mengenang perjalanan Universitas Budi Luhur sejak awal terletak di kawasan Lapangan Banteng. Ia menambahkan, Universitas Budi Luhur bertekad mencetak mahasiswa yang terampil dan profesional serta cerdas dan berbudi luhur.

"Mudah-mudahan dengan semangat gowes olahraga ini warga Budi Luhur dan Blutizen akan semakin sehat dan semakin semangat dalam bekerja. Mudah-mudahan akan mencapai Budi Luhur emas, sukses dan jaya mengglobal. Untuk membentuk mahasiswa yang cerdas berbudi luhur, yang tentunya akan berkarir bermanfaat bagi banyak pihak," ujarnya.

Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Kasih Hanggoro mengatakan, HUT ke-43 ini sebagai awarding dan apresiasi terhadap sivitas akademika Universitas Budi Luhur seperti penghargaan kepada masa pengabdian karyawan, mengenang kepergian karyawan-dosen dan silaturahmi dengan keluarganya.

"Acara hari ini sebelumnya adalah acara di mana Kampus Budi Luhur ingin memberikan apresiasi kepada beberapa hal yang pertama adalah kepada karyawan yang sudah mengabdi selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kemudian menyerahkan penghargaan kepada dosen-dosen, yang juga sudah bekerja diluar job desk nya dia jadi memberikan kontribusi lebih daripada jobdesknya itu yang saya sampaikan tadi ada 30 orang," ungkapnya.

"Banyak dosen dan karyawan yang pergi lebih dulu meninggalkan kampus budi luhur. Karena suatu nilai dan hal itu yang kami apresiasi dengan mengundang ahli warisnya anak,istri,atau keluarganya. Untuk menerima penghargaan dan sedikit bantuan apresiasi dari Budi Luhur," tambahnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengucapkan selamat ulang tahun ke-43 Universitas Budi Luhur. Ia berharap Kampus Budi Luhur melahirkan generasi yang kreatif dan inovasi serta menciptakan lapangan pekerjaan.

"Selamat memperingati ulang tahun ke-43 Budi Luhur dan selamat Budi Luhur menciptakan inovasi teknologi motor listrik BL-SEV01 dalam ajang pameran internasional Moto GP. Semoga Universitas Budi Luhur terus konsisten menciptakan generasi yang terus berkarya, kreatif dan inovasi serta bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan semangat 3G Gercep (gerak cepat), Geber dan Gaspol dalam garap potensi lapangan kerja dalam upaya Indonesia emas. Together we can!" kata Sandi.

Universitas Budi Luhur telah menyelenggarakan berbagai kompetisi dan lomba se-tingkat nasional seperti Budi Luhur Creative Competition For Millennials, JSDC-Junior Short Diplomatic Competition, Business Case Competition, Budi Luhur Got Talent 2022 dan Pemilihan Duta Blutizen 2022.

Universitas Budi Luhur juga mengadakan lomba baik dari kesenian tari tradisional hingga olahraga yang diminati oleh generasi milenial dengan hadiah berupa voucher beasiswa di Universitas Budi Luhur. Yaitu Nusantara Dance Competition, Budi Luhur Basketball Competition, Budi Luhur National E-Sport Competition. (RO/OL-7)