Rayakan HUT Perdana, OMG Luncurkan Seri Makeup Khusus bertema Kopi 

SETIAP perempuan pastinya menginginkan tampilan makeup yang selalu terlihat flawless dan on point setiap saat. Dengan aktivitas apapun, penting untuk kita memakai makeup agar terus terlihat cantik dan mendorong diri untuk selalu semangat.

Hal itu pun menjadi komitmen produsen kosmetik Oh My Glam atau OMG dalam menghadirkan produknya sesuai dengan kampanye #BeautyNeverFade dan tagline Selalu On, Never Fade.

Di peringatan ulang tahun perdahanya, OMG hadir dengan produk makeup terbarunya yaitu OMG Matte Kiss Lip Cream Coffee Edition, dengan tagline Coffee Always On Your Lips yang dilengkapi dengan New Color Advance Tech.

Terinspirasi dari kopi yang selalu diminum di pagi hari, lip cream ini memiliki warna dan wangi kopi yang dapat menyemangati para perempuan untuk memulai hari dengan semangat Never Fade.

Head of Marketing OMG Dinisi Aruni mengatakan, OMG adalah brand kecantikan yang lahir untuk menjawab kebutuhan konsumen dalam memiliki produk berkualitas tinggi dan harga sangat terjangkau. Selama setahun ini, OMG telah mendistribusikan produk ke seluruh Indonesia agar semua perempuan bisa menggunakannya dalam makeup mereka sehari-hari.

"Kami percaya bahwa kecantikan memainkan peran penting dalam kehidupan perempuan. Tidak hanya kecantikan yang terlihat secara fisik, sangat penting untuk merasakan kecantikan dari dalam diri sendiri. OMG bertujuan untuk memastikan semua perempuan dari latar belakang yang berbeda untuk terlihat cantik kapanpun dan dimanapun. Ketika memiliki kecantikan yang tidak pernah pudar akan membuat diri kita siap melewati apapun dalam kehidupan," ujarnya dalam keterangan tertulis.

OMG meluncurkan 3 varian warna terbaru produk Oh My Glam Matte Kiss Lip Cream melengkapi 12 warna intens sebelumnya yang cocok untuk dipakai oleh seluruh konsumen di seluruh Indonesia. 3 varian Coffee Edition ini adalah 13 Latte, 14 Cappuccino dan 15 Espresso.

Memiliki daya tahan lama sepanjang hari, lip cream OMG memiliki formulasi kaya dengan Vitamin E & Jojoba Oil yang dapat melembabkan dan melindungi bibir dari radikal bebas (antioksidan). Selain itu, OMG Oh My Glam Matte Kiss Lipcream saat ini menggunakan teknologi Color Advance Tech, yang merupakan pigment pewarna khusus yang memberikan hasil intens dan tahan lama.

"Cukup dengan sekali olesan pada bibir, lip cream ini memiliki klaim transferproof dan maskproof setelah diaplikasikan selama 5 menit. Dengan finish yang matte, hasil akhir dari lip cream ini tidak akan memberikan efek cracky dikarenakan lapisan formula yang dibuat fleksibel setelah set beberapa lama di bibir," ujar Dinisi.

"Sebagai Beauty Influencer, seringkali saya menemukan kesulitan dan merasa lelah dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tetapi dengan memakai produk lip cream terbaru Coffee Edition semangat saya terus Never Fade dan ini membantu saya dalam memberikan manfaat bagi wanita di Indonesia, khususnya followers saya di social media untuk terus berani tampil percaya diri dan selalu cantik," ujar Janes Christina, Beauty Influencer.

OMG juga mengeluarkan produk skincare yaitu Oh My Glow dengan tagline Selalu Glowing, Never Oily, Selalu Plumpy, Selalu Fresh. Produk skincare dari Oh My Glow dapat memberikan tampilan kulit peachy-plumpy glowing, diresapi dengan ekstrak peach dan Serum Vitamin B3+C+E untuk memberikan kulit cerah dan glowing tanpa terlihat berminyak setelah pemakaian. Produk telah diuji secara dermatologis dan terbukti non-comedogenic & non-acnegenic.

Walaupun seluruh produk dari OMG memiliki harga terjangkau untuk konsumen di seluruh Indonesia, OMG tetap memperhatikan kualitasnya melalui kolaborasi bersama lokal dan global expert.

Semua produk riasan dan skincare diproduksi lengkap secara lokal dengan mesin modern dan juga menggunakan sumber dari global dengan jaminan kualitas dan keamanan yang tinggi. Produk dari OMG juga sudah dilengkapi dengan sertifikasi halal dan izin dari BPOM, melewati pemeriksaan oleh tim Quality Assurance. (RO/OL-7)