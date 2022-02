Gugup Saat Kencan Pertama? Ini Tips Mengatasinya

RASA gugup saat akan melakukan kencan pertama adalah hal yang wajar, apalagi jika perkenalan awalnya lewat aplikasi kencan daring. Oleh karena itu, segala sesuatunya harus dipersiapkan agar dapat berjalan lancar.

Psikolog klinis dan relationship expert Inez Kristanti mengatakan perasaan gugup saat menghadapi kencan pertama biasanya timbul karena seseorang memiliki ekspektasi.

"Karena kita suka nonton film atau apa, jadi kita membayangkan kencan pertama harus berkesan banget, dikasih bunga dan lainnya, ini yang menjadi kayak tekanan buat kita untuk first date" ujar Inez dalam webinar Tinder Connect and Let Sparks Fly on the First Date, dikutip Selasa (15/2).

Inez menjelaskan yang perlu diperhatikan saat kencan pertama adalah membuat perasaan nyaman terhadap diri sendiri terlebih dahulu.

Kencan pertama adalah permulaan untuk saling mengenal sehingga tidak perlu berekspektasi terlalu jauh dan memikirkan segala sesuatu yang belum terjadi.

Menurut Inez, seseorang biasanya sudah membayangkan berbagai hal terhadap pasangan kencannya dan cenderung ingin memberikan sesuatu yang berkesan.

Hal inilah yang pada akhirnya membuat banyak pikiran dan menambah tekanan atau perasaan gugup.

"Kita pasti kepikiran dia sukanya apa, takutnya dia enggak suka pilihan kita atau terlalu mewah atau kemurahan, dia suka sama kita apa enggak. Itu wajar," kata Inez.

"Kadang kita lupa kalau kencan pertama itu bukan membuat terkesan, tapi kita hanya menunjukkan diri kita itu yang seperti apa, jangan hanya fokus pada apa yang dia suka," lanjutnya.

Lebih lanjut Inez mengatakan kencan pertama baiknya tidak menjadi beban bagi kedua belah pihak. Saling merasa nyaman dan menjadi diri sendiri adalah kuncinya.

"Ini waktu untuk aku kenal kamu, kamu kenal aku. Kalau cocok lanjut, kalau enggak ya udah enggak apa-apa," pungkas Inez. (Ant/OL-1)