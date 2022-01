Kasus Covid-19 di Indonesia paling Terkendali Se-Asia

PENAMBAHAN kasus covid-19 di Indonesia paling terkendali dibandingkan lima negara lain di Asia. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penambahan kasus yang tidak terlalu tinggi dari negara lain.

Jika dibandingkan dengan India, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand, Indonesia memiliki jumlah penambahan kasus konfirmasi covid-19 yang rendah. Berdasarkan data dari ourwordindata.org, kasus covid-19 baru yang dikonfirmasi per 1 juta penduduk terlihat grafik penambahan kasus di Indonesia dominan landai.

Per 26 Januari, angka konfirmasi positif di indonesia sebesar 13,27 per 1 juta penduduk. Ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura yang punya konfirmasi positif sebesar 825,80 per 1 juta penduduk, Filipina 233,71 per 1 juta penduduk, India 220,71 per 1 juta penduduk, Malaysia 121,19 per 1 juta penduduk, dan Thailand 110,20 per 1 juta penduduk.

Kementerian Kesehatan melakukan berbagai upaya dengan membuat regulasi yang mengarah pada pencegahan penyebaran covid-19. Jubir Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan Kemenkes memberlakukan level pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di setiap wilayah. PPKM tersebut diiringi dengan protokol kesehatan yang ketat, yakni memakai masker, mejaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan.

"Upaya-upaya tersebut dilakukan secara konsisten dan dievaluasi secara rutin. Setiap ada penambahan kasus dengan jumlah sedikit maupun banyak langsung dilakukan tata laksana perawatan yang baik di rumah sakit," katanya di kantor Kemenkes, Jakarta, Jumat (28/1).

Penyediaan fasilitas di rumah sakit terutama tempat tidur perawatan disediakan secara maksimal. Secara nasional, Kementerian Kesehatan menyediakan tempat tidur perawatan di rumah sakit berjumlah 120 ribu hingga 130 ribu.

Kementerian Kesehatan juga telah menyediakan layanan telemedisin bagi pasien isolasi mandiri untuk mengurangi mobilitas. Layanan tersebut memberikan kemudahan bagi pasien untuk melakukan konsultasi hingga mendapatkan obat gratis.

"Kami selalu mengimbau masyarakat tidak bepergian jika tidak terlalu penting. Bahkan di tengah melandanya kasus varian omikron kami selalu meminta kepada masyarakat untuk menunda perjalanan luar negeri karena penyebaran kasus varian tersebut banyak terjadi," terang dr. Nadia. (OL-14)