Jaga Kesehatan Tubuh di Masa Pandemi dengan Vitamin dan Suplemen

Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak hal, termasuk gaya hidup masyarakat. Ditemukan juga adanya perubahan konsumsi masyarakat saat pandemi yang lebih memilih makanan sehat dan mengonsumsi vitamin. Meskipun saat ini di beberapa daerah mengalami penurunan kasus Covid-19, tetapi baru-baru ini dikejutkan lagi dengan hadirnya varian virus Covid-19 yang bermutasi dan sudah masuk ke Indonesia. Hal tersebut membuat masyarakat semakin khawatir dan semakin sadar untuk menjaga kesehatan.

Berdasarkan riset dari Nielsen (2020) Race Against Covid-19: A Deep Dive on how Indonesian Consumers are Reacting to the Virus menunjukkan bahwa 44% konsumen Indonesia lebih sering mengonsumsi produk kesehatan, lalu 37% ditemukan bahwa konsumsi produk vitamin meningkat signifikan, dan sisanya diketahui bahwa terdapat peningkatan belanja produk vitamin dan obat. Dengan begitu, terlihat bahwa kebutuhan masyarakat terhadap produk kesehatan meningkat demi menjaga stamina di masa pandemi yang belum berakhir hingga saat ini. Efek yang dihasilkan dari mulai sadarnya masyarakat akan pentingnya vitamin dan suplemen kesehatan adalah banyaknya penjual musiman dan produsen obat yang belum tentu terjamin keaslian dan kualitasnya.

Jika masyarakat membeli vitamin dan suplemen kesehatan ke penjual yang belum pasti keotentikannya akan sangat berisiko, karena masyarakat tak tahu apakah produk yang dibelinya apakah asli dan layak dikonsumsi. Dikutip dari data Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), bisnis obat palsu di Indonesia mencapai angka 3,8%. Obat palsu pun mencakup 25% dari bisnis obat Indonesia. Namun, masyarakat sudah tak perlu khawatir jika ingin membeli vitamin dan suplemen yang terjamin keaslian dan kualitasnya, karena kini telah hadir Jovee. “Jovee menyediakan pilihan vitamin suplemen yang sangat lengkap. Hal yang perlu digaris bawahi adalah Jovee hanya menjual produk asli dari distributor resmi dan terdaftar resmi di BPOM, sehingga aman untuk dikonsumsi,” terang Natali Ardianto, CEO Jovee, akhir pekan kemarin.

“Bahkan kini kami adalah authorized reseller dari Blackmores, brand yang sangat populer dari Australia, di mana saat ini hanya ada dua authorized reseller di Jakarta, salah satunya kami,” sambungnya.

Natali menambahkan, kehadiran Jovee ini akan sangat membantu masyarakat di masa saat ini untuk memperoleh vitamin dan suplemen yang sudah tersedia di Jovee Official Store di Shopee Mall dan Tokopedia untuk kebutuhan vitamin dan suplemen demi menjaga kesehatan tubuh. Ikuti Jovee di Shopee Mall dan Tokopedia dan dapatkan semua kebutuhan vitamin dan suplemen Anda. (OL-12)