Penerbit Erlangga Beri Beasiswa kepada Anak Yatim Piatu Korban Covid-19

PADA Senin (17/1/2022) bertempat di Kantor Dinas Sosial DKI Jakarta, pukul 13.30 WIB, Penerbit Erlangga menyerahkan beasiswa dana pendidikan kepada anak yatim piatu korban Covid-19.

Dalam penyerahan beasiswa, pihak Erlangga bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Total sebanyak 64 anak yatim piatu yang merupakan pelajar SD/MI, SMP/MTs, SMA/MAK menerima santunan dalam bentuk uang tunai dari beberapa wilayah di Indonesia.

Assistant Managing Director Penerbit Erlangga Rikki L. Tobing, menyampaikan pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir dua tahun berdampak besar terhadap seluruh kehidupan termasuk anak-anak.

Program beasiswa dana pendidikan ini merupakan bentuk kepedulian Penerbit Erlangga, untuk mengurangi beban anak-anak korban Covid-19.

“Bantuan diberikan kepada 24 anak dari jenjang SD/MI, setiap anak akan menerima Rp 2 juta per tiga bulan atau Rp 6 juta per tahun, 16 anak SMP/MTs, setiap anak menerima Rp 3 juta per tiga bulan atau Rp 9 juta per tahun, 24 anak SMA/SMK, setiap anak menerima Rp 4 juta per tiga bulan atau Rp 12 juta per tahun,” jelasnya.

Beasiswa ini diberikan selama satu tahun, dimana untuk pencairan beasiswa dibagi dalam tiga periode yakni Januari 2022, Maret 2022, dan Juli 2022.

“Kami berterima kasih kepada Dinas Sosial Propinsi DKI Jakarta, serta pihak lain yang telah membantu kami merealisasikan bantuan ini. Sementara itu, kepada anak-anakku kalian harus tetap semangat, dan terus belajar meraih mimpi dan lanjutkan cita-cita kalian,” ungkapnya.

Di usia 70 tahun ini, Penerbit Erlangga akan terus berkomitmen untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.

Caranya dengan menerbitkan buku-buku edukatif bermutu untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah sampai perguruan tinggi dan bahkan untuk kalangan umum/profesional.

Tidak hanya menerbitkan buku-buku pelajaran yang berkualitas, Penerbit Erlangga juga aktif terlibat dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas guru dan siswa, baik itu berupa pelatihan-pelatihan, seminar, lomba, maupun kegiatan edukatif lainnya.

Di Era tantangan yang selalu berganti, namun dengan kecintaan yang besar terhadap bangsa ini, Erlangga selalu siap, bekerja, berusaha, semangat, dan tanggap untuk menghadapinya.

Di usia yang istimewa ini sesuai dengan motto perusahaan, Erlangga akan selalu setia melayani ilmu pengetahuan demi mendukung pendidikan Indonesia. (RO/OL-09)