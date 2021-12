New Year Eve Celebration 2022 'Carnival Party' di Rooftop Yello Hotel Manggarai

MENYAMBUT tahun baru 2022, Yello Hotel Manggarai - Jakarta kembali menghadirkan promo yang bertajuk ‘Carnival Party’ ala Night Market. Carnival Party menghadirkan 6 voucher menginap di Tauzia Hotels khusus tamu yang telah melakukan reservasi di acara BBQ dinner tersebut.

Tak hanya itu, Carnival Party juga menyediakan menu BBQ Buffet All You Can Eat yang hanya dapat dinikmati sepuasnya di tanggal 31 Desember 2021 sambil ditemani dengan Live Acoustic Performance, yang tidak kalah menarik untuk keluarga dan dapat membagikan keseruannya hingga jam 22.00 WIB.

Assistant Marcom Manager Yello Hotel Manggarai Jakarta, R. Ahmad Haitan Yurizal menguraikan bahwa Carnival Party juga memberikan beberapa pilihan paket bagi keluarga maupun tamu perorangan.

Paket kamar sudah termasuk sarapan pagi dua orang dan makan malam dua orang mulai dari Rp 890.000,-nett/room/night untuk YELLO Room, Rp 990.000,-nett/room/night untuk Urban Room, paket makan malam di harga Rp 175.000,-nett/orang.

Dengan Rp. 175.000,-nett/orang anda sudah mendapatkan masquerade mask, Glow in the dark Bracelet, Trumpet, dan Party hat sesuai dengan tema yang diusun.

Bahkan kami mencari tamu dengan best costume yang sesuai dengan tema berhak mendapatkan voucher menginap di Tauzia hotels yang telah kami sediakan.

Widyo Chrisentianus selaku Chef & Beverage Manager Yello Hotel Manggarai Jakarta pun mengaku telah mempersiapkan beberapa promo menarik spesial bagi tamu yang telah melakukan reservasi dalam Carnaval Party, salah satunya dengan memberikan voucher F&B di YELLO Hotel Manggarai Jakarta.

Selain promo tersebut, tak seru dan tak afdol apabila belum menikmati promo “Talk to Mie” yang hadir hingga akhir februari 2022 dan tersedia setiap hari mulai pukul 17.00 - 24.00 WIB di Peron SkyCafe & Wok N Tok Restaurant.

Hanya dengan 30.000,-nett/pax, anda sudah bisa menikmati berbagai pilihan signature mie seperti Mie ayam, , Mie Yamin, Mie dok-Dok, dan Mie Get.

Apalagi dengan adanya promo tersebut, Anda dapat mengajak keluarga, sanak, maupun saudara untuk turut menikmati cita rasa masakan Indonesia maupun Internasional di ketinggian lantai 9 Yello Hotel Manggarai Jakarta. Reservasi dapat dilakukan melalui whatsapp Peron SkyCafe di nomor 0851 6257 0990. (RO/OL-09)