Kohler Hadirkan Pengalaman Gracious Living Untuk Gaya Hidup Sehat dan Produktif

Pernahkan Anda merasa bahwa hari Anda kurang produktif dan kurang termotivasi untuk memulainya? Jawabannya mungkin terletak pada bagaimana rutinitas Anda di kamar mandi. Aktivitas seperti mandi dengan shower, ritual mencuci kaki dan tangan, hingga menggunakan toilet, semuanya dapat mempengaruhi suasana hati yang dapat berujung pada kesehatan Anda juga.

Menurut informasi yang didapat dari dailyinfographic.com pada September 2020, manusia ternyata menghabiskan waktu di kamar mandi jauh lebih lama dari yang kita kira. Terdapat perbedaan durasi waktu yang dihabiskan seseorang berdasarkan gendernya. Pria rata-rata menghabiskan waktu sebanyak 855,8 hari di dalam kamar mandi (2 tahun dan 125 hari). Sementara itu, Wanita menghabiskan sekitar 770,8 hari (2 tahun dan 40 hari). Data-data ini diambil berdasarkan rata-rata global dengan tingkat harapan hidup selama 81 tahun.

Secara lebih detail lagi, kurang lebih 9 hingga 9,5 menit setiap harinya dihabiskan untuk mandi, 12 hingga 15 menit untuk menggunakan toilet, dan 4 hingga 5 menit untuk melakukan hal lainnya. Seseorang juga cenderung untuk melakukan aktivitas di luar ritual membersihkan diri di dalam kamar mandi seperti menggunakan gawai, membaca, menyanyi, dan menonton televisi.

“Dengan trend dan kebiasaan seperti ini, kami harus menciptakan sebuah pengalaman yang lebih menyenangkan lagi di kamar mandi. Kohler sebagai pemimpin global dalam desain dan manufaktur produk-produk kamar mandi dan dapur sangat mengerti bahwa pengalaman-pengalaman tersebut bisa saja menjadi sangat transformasional bagi produktivitas maupun gaya hidup seseorang. Di masa pelonggaran Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat ini, Kohler ingin lebih dekat lagi dengan konsumennya dengan menghadirkan konsep Mobile Showroom pertamanya, agar mereka dapat menikmati dan merasakan produk-produk unggulan kami”, ungkap Adam Quek, General Manager of Kohler Indonesia, Kitchen and Bath.

Anda punya hobi menyanyi dengan mengikuti lagu kesukaan Anda saat mandi? Atau sekadar ingin mendengar informasi terkini dari stasiun radio favorit? Moxie 2.0 Handshower + Wireless Speaker dari Kohler mungkin adalah produk yang cocok untuk gaya hidup Anda. Moxie didesain untuk memberikan performa sempurna yang memadukan sebuah shower dengan speaker terkoneksi Bluetooth serta teknologi pintar yang terhubung dengan Amazon Alexa Voice Assistance. Speaker tersebut juga menawarkan kualitas suara yang jernih sehingga membuat ritual mandi dan menyanyi Anda semakin berkesan. Moxie 2.0 Handshower + Wireless Speaker merupakan sebuah kombinasi inspirasi yang dapat mengubah pengalaman mandi yang membosankan menjadi lebih istimewa dan berwarna.

Untuk pengalaman toilet yang higienis dan berkualitas, Kohler Mobile Showroom menghadirkan EIR Intelligent Toilet yang merefleksikan gabungan keindahan dan inovasi. Ada tipe yang dapat dipasang di dinding dengan konfigurasi yang beragam serta lingkungan tekanan air rendah. Sistem filter airnya memurnikan air yang disemprotkan dari bidet ke tubuh, dan menghilangkan kotoran, sisa klorin, dan logam berat sehingga menjadi lebih sehat. Satu tombol pembersih sanitasi mengaktifkan fungsi air dan cahaya UV yang dielektrolisis untuk membersihkan bowl dan tongkat toilet, memastikan produk menjadi lebih higienis.

Selama masa pandemi ini, mencuci tangan dan kaki harus dilakukan lebih sering lagi, terutama setiap kita masuk ke dalam rumah setelah aktivitas di luar ruangan. Kohler percaya bahwa rutinitas membasuh diri ini haruslah nyaman, aman, dan menyenangkan.

Di dalam Mobile Showroom ini, Anda dapat merasakan proses basuhan sempurna dari Rivlet™ All in One Cabinet, sebuah kabinet multi fungsi yang bahannya terbuat dari materi tahan air yang terbukti tahan lama. Wastafel ini juga memiliki fungsi ganda dengan dimensi yang lebar untuk proses basuh yang nyaman. Unit ini mempunyai panel khusus di bagian bawah yang ketika dibuka akan muncul pijakan kaki yang dapat mengurangi posisi membungkuk yang tidak nyaman untuk mencuci kaki, sehingga pengalaman yang dirasakan akan menjadi lebih nyaman dan aman.

“Mobile Showroom ini merupakan yang pertama ditujukan khusus untuk pasar Indonesia, dan dimaksudkan untuk memberikan pengalaman produk yang berbeda sekaligus memberikan konsumen teknologi serta inovasi terkini di pasar produk kamar mandi dan dapur. Kohler sebagai pemain terdepan di industri ini memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi kepada publik bagaimana produk kamar mandi dan dapur harus menjadi bagian yang terpenting di sebuah tempat tinggal. Aspek higienitas, estetik, desain, dan fungsi sebaiknya dipadukan dengan sempurna dengan gaya hidup kita," tambah Adam Quek.

Kohler Mobile Showroom yang dihelat dari 9 hingga 14 November 2021 di area Skybridge Grand Indonesia akan menjadi tempat preview eksklusif bagi konsumen yang ingin merasakan momen Gracious Living dari Kohler. Selanjutnya, kejutan istimewa lain dari Mobile Showroom akan hadir di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia pada akhir tahun ini. (OL-12)