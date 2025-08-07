Acha Septriasa dan Vicky Kharisma Diam-diam Bercerai sejak Mei 2025

Acha Sepriasa bercerai.(Instagram)

NAMA Acha Septriasa kembali mencuat ke publik, bukan karena karya terbarunya, melainkan kabar mengejutkan soal rumah tangganya. Setelah sembilan tahun menikah, Acha resmi bercerai dari Vicky Kharisma. Perceraian mereka diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada 19 Mei 2025 lalu.

Menurut data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, gugatan cerai dilayangkan Acha pada 13 Desember 2024, dengan nomor perkara 1619/Pdt.G/2024/PA.JP. Putusan dibacakan secara verstek, tanpa kehadiran Vicky selaku tergugat. Dalam amar putusannya, hakim menjatuhkan talak satu ba’in shughra serta membebankan biaya perkara sebesar Rp2.358.000 kepada Acha sebagai penggugat.

"Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Vicky Kharisma Muriza bin H. Afrizal Muis) terhadap Penggugat (Jelita Septriasa binti Ir. Sagitta Ahimsha)," tulis amar putusan yang dikutip dari Medcom.

Baca juga : Pengembangan Jaringan Gas di Sleman Bidik Sektor Rumah Tangga

Tanda Keretakan Sudah Terlihat

Isyarat perpisahan ini sebenarnya sudah lama tersirat. Di salah satu unggahan Instagram-nya, Acha menyematkan tagar #coparenting, istilah yang kerap dipakai untuk menggambarkan pola pengasuhan anak setelah perceraian.

Unggahan itu menampilkan kebersamaan Acha dengan putrinya, mulai dari aktivitas di sekolah hingga momen penjemputan di Australia. Tagar tersebut kini seakan menjadi konfirmasi halus atas kondisi rumah tangganya.

Menikah di Jakarta, Menetap di Sydney

Acha dan Vicky menikah pada 11 Desember 2016 di Jakarta dan kemudian memilih menetap di Sydney, Australia. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putri yang lahir pada 21 September 2017.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari keduanya mengenai alasan perceraian. (Z-10)