Gelar Festival Croffle Pertama, Hublife Hadirkan Banyak Brand

UNTUK memanjakan para pecinta kuliner, Hublife, retail concept terbaru dari ASRI (Agung Sedayu Realestate Indonesia) menghadirkan K-ROFFEST (Croffle Festival), festival kuliner yang menghadirkan lebih dari 20 brand croffle terlezat di Jakarta pada 22-31 Oktober 2021, di area Food MRKT– Hublife, Taman Anggrek Residences.

Croffle merupakan gabungan nama dari croissant dan waffle. Ciri khas croffle terletak pada teknik pembuatannya. Croffle dibuat dengan memasak adonan croissant pada alat pemasak waffle. Brand-brand croffle yang berpartisipasi di acara ini diantaranya Benedict, Bakerzin, Tokyo Gorilla, Social Affair, Shushu, Krispy Kreme, Kopi Soe, Beau Bakery, Kuroffle, Haijoo, Croffee, Super Wings, Waf Waf, Burnt Sienna, Croffle I’m In Love, Rays Bottle Of Joe, PSP Ayam Blenger, Croffle Factory, Frozyland, Noble Bakers dan The Croffle Co.

Nazira C Noer, Deputy GM Business Development & Casual Leasing ASRI mengatakan pihaknya senantiasa menghadirkan acara menarik untuk memanjakan customer, khususnya pecinta kuliner. "Pemilihan brand yang dihadirkan di acara ini dilakukan melalui polling yang diikuti oleh ratusan followers di Instagram Hublife. Croffle adalah jajanan kekinian yang sedang hits dan Hublife berkerjasama dengan 20 lebih brand croffle terbaik di Jakarta untuk menghadirkan memorable experience kepada pengunjung.Customer bisa menikmati berbagai varian croffle di satu tempat, mulai dari manis, asin bahkan customer bisa menemukan croffle yang dipadukan dengan ayam geprek di acara ini.”

“Melalui acara ini kami berharap Hublife bisa menjadi surga kuliner di Jakarta Barat. Customer bisa menikmati berbagai promo menarik diantaranya cashback 50% sampai Rp20.000 dan croffle dengan harga hanya Rp1 dengan bertransaksi menggunakan OCTO Mobile dari CIMB Niaga. Kami juga mengajak pengunjung untuk tetap ke mall dengan aman dan nyaman dengan mengikuti peraturan pemerintah yaitu wajib menunjukkan vaksin melalui aplikasi PeduliLindungi dan pembatasan pengunjung sebesar 50%," ujarDeputy GM Leasing ASRI, Dahlia Salim.

Selain menikmati berbagai pilihan croffle, di acara opening K-ROFFEST juga dimeriahkan oleh dari Nevel Boyband, Leon & Friends dan penampilan special Tasya Kamila (Artis/Penyanyi) yang memperkenalkan lagu terbarunya. Setiap harinya pengunjung bisa menikmati berbagai event dan promo menarik seperti acoustic band, DJ, KPOP Dance, Halloween Party, games & doorpize. (RO/A-1)