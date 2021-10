Terus Berinovasi demi Menggaet Kaum Urban

KETERTARIKAN kaum urban terhadap kesehatan dan estetika kulit kini telah menjadikan perawatan kulit sebagai salah satu kegiatan leisure yang paling diminati. Beberapa tahun terakhir, bisnis klinik kesehatan kulit maupun klinik kecantikan berkembang pesat dan secara progresif menghadirkan berbagai treatment kulit yang inovatif.

Karena itu kini konsumen dihadapkan dengan semakin banyak pilihan metode perawatan kulit dan rambut yang ditunjang baik oleh teknologi terkini, variasi pelayanan maupun tingkat kenyamanan dari konsumen.

Baca juga: Ini Makna Cantik Menurut Raisa

Hal tersebut secara tidak langsung membuat kompetisi di antara klinik kesehatan kulit di Indonesia meningkat. Mereka pun seperti berlomba-lomba memberikan layanan terbaiknya. Dengan pengalaman 22 tahun, ERHA kini mengembangkan layanan terbarunya dengan menghadirkan rangkaian treatment kulit dan rambut untuk konsumen premium.

Sebagai pionir di industri Beauty and Wellness di Indonesia, ERHA kini memperkenalkan The Riserva by Erha sebagai bagian dari premium clinicnya. Resmi dibuka pada awal April lalu, The Riserva by Erha hadir sebagai destinasi baru konsumen yang menginginkan kualitas pelayanan first class, dengan suasana private yang lebih nyaman dan mewah.

The Riserva by Erha menawarkan pelayanan eksklusif untuk konsumen yang melakukan konsultasi dan treatment, seperti pendampingan oleh satu personal assistant khusus yang akan membantu proses reservasi, menyambut kedatangan pasien ketika tiba di klinik, melakukan konsultasi maupun treatment sampai asistensi pengambilan resep.

The Riserva by Erha juga dikurasi oleh customer experience expert yang memiliki pengalaman di jaringan premium hotel manca negara sehingga konsumen dapat merasakan rancangan customer experiencenya yang sesuai dengan jiwa dan semangat The Riserva by Erha.

The Riserva by Erha menghadirkan opsi perawatan kulit dan rambut lengkap dengan tenaga Dermatologist profesional, yang didukung dengan fasilitas lengkap serta teknologi modern untuk berbagai high-end treatment yang dipersonalisasi.

Beberapa treatment yang dapat dilakukan di The Riserva di antaranya Riserva Ultimate Anti Aging, Riserva Ultimate Brightening, Riserva Ultimate Make Over, dan Riserva Ultimate Acne Cure.

“Melalui kehadiran The Riserva by Erha, kami ingin menjawab keinginan premium customer kami yang ingin merasakan pengalaman konsultasi, mendapatkan produk serta perawatan kulit dan rambut yang lebih personalized, khusus dan spesial, dengan proses yang seamless dan hassle-free : proses temu dokter tanpa perlu menunggu, mendapatkan produk yang diresepkan serta melakukan treatment dengan kenyamanan maksimal berkat adanya private lounge. Kami berharap pelayanan The Riserva by Erha akan memberikan kepuasan bagi pasien premium kami,” ungkap Chief of ERHA Clinic Management, Noviana Supit.

“Untuk saat ini The Riserva by Erha sudah hadir di Erha Derma Center cabang Kemanggisan dan Pondok Indah, dan kami akan terus melakukan ekspansi ke beberapa kota besar lainnya sehingga konsumen setia ERHA dapat menikmati layanan premium yang sama,” ujarnya. (RO/A-1)