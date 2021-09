The Future Leader, Beasiswa Penuh S2 Tanda Bakti PPM School of Management

BEASISWA penuh Magister Manajemen A.M. Kadarman 'The Future Leader 13 (TFL 13)' PPM School of Management kembali digelar. Tahun ini merupakan tahun ke-13 gelaran akbar TFL.

PPM School of Management menambahkan kuota penerima beasiswa penuh Magister Management sebanyak dua kali lipat. Sehingga membuka kesempatan untuk 20 kandidat calon pemimpin masa depan untuk melanjutkan pendidikannya di PPM SoM.

Beasiswa The Future Leader diberikan secara rutin tiap tahunnya oleh PPM School of Management sebagai tanda bakti kepada Indonesia yang diwujudnyatakan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pemimpin masa depan di bidang ilmu manajemen dan bisnis.

Tahun ini peserta yang mendaftar sejumlah 251 kandidat, berasal dari lebih dari 100 perguruan tinggi yang tersebar di 29 provinsi di Indonesia.

Pendaftaran Beasiswa TFL telah dibuka pada 3 Mei-15 Juli 2021. Dalam ajang ini, peserta dari berbagai latar belakang pendidikan sarjana, keterampilan hingga pengalaman yang dimiliki bersaing untuk menunjukan potensi diri masing-masing sebagai calon pemimpin.

Karena situasi pandemi, seluruh rangkaian acara The Future Leader 13 dilaksanakan secara daring.

Setelah melalui penilaian yang panjang dan mendalam yakni melalui serangkaian tahapan mulai dari seleksi administrasi berupa pengiriman aplikasi beasiswa, analisis kasus, psikotes, dan presentasi tim dalam bahasa Inggris dan puncaknya adalah malam Penganugerahan Prof. A M. Kadarman untuk menobatkan 20 orang terbaik yang berhak mendapatkan beasiswa penuh The Future Leader senilai Rp117.500.000 per orang.

Malam puncak Penganugerahan Prof. A M. Kadarman The Future Leader 13 dilaksanakan pada 2 September 2021 untuk menobatkan 20 penerima beasiswa penuh dan 15 peserta penerima beasiswa parsial Magister Management PPM School of Management.

Tak hanya para finalis yang didampingi dengan orangtua, acara ini juga dihadiri oleh peserta TFL 13, alumni TFL dan keluarga besar PPM Manajemen.



Malam penganugerahan tahun ini mengangkat tema 'Becoming the Influential Young Leaders', dengan mengundang Kharisma Kholif Viranata yang merupakan Director AsuransiKapalku.com (PT. MCM Services) dan Gatot Suarman Ilyas sebagai Direktur Eksekutif Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives untuk membagikan pengalamannya tentang tantangan menjadi seorang pemimpin muda yang duduk di posisi puncak organisasi dan tetap relevan dengan situasi pandemi yang sedang terjadi. (RO/OL-10)