Barenbliss Hadir untuk Pecinta K-Beauty

Barenbliss (BNB), brand kosmetik asal Korea Selatan resmi hadir di Indonesia pada Rabu (25/8) dilaksanakan secara live streaming melalui platform Facebook, Instagram, dan YouTube.

Peluncuran ini turut dimeriahkan oleh Agatha Chelsea, penyanyi & K-Beauty Enthusiast, yang merupakan bentuk komitmen bagi barenbliss (BNB) untuk para beauty enthusiasts agar dapat menghasilkan makeup kreasi Korean Vibes terbaik sesuai dengan mood dan fashion mereka dimanapun mereka berada. Sejak peluncuran pertamanya di Korea, produk unggulan BNB, Berry Makes Comfort Lip Matte memperoleh beberapa apresiasi dan rekomendasi dari Editor GlowPick, Beauty+, dan Allure Korea.

Hadir dengan mengusung konsep “Beauty-in-Joy”, BNB hadir dengan 4 varian produk terbaik: Berry Makes Comfort Lip Matte, The Fortune Cookie Eyeshadow, Spark-tacular Party Blush On, dan Rich Girl in Area Highlighter yang dipercaya oleh Jina Kim, Co-Founder barenbliss yang juga merupakan seorang Makeup Artis ternama di Korea Selatan dapat memberikan perasaan bahagia, seperti Bliss Moments dan fashionable yang sejalan dengan filosofi brandnya yaitu B+N+B: Bare Essentials, No Harm, dan Bliss Moments.

Acara berlangsung dengan sangat antusias, Jina Kim, Co-Founder barenbliss memberikan pesannya melalui video “Menurut saya, makeup merupakan sesuatu yang magical dimana makeup bisa menjadi sebuah keajaiban dan bisa memberikan perasaan bahagia untuk semua orang, begitu pula untuk saya. Saya harap dengan rangkaian dari barenbliss, K-Beauty Enthusiasts dapat merasakan kebahagiaan yang sama dengan saya dan lebih termotivasi untuk menghadapi hari-harinya dengan semangat.”

(Jina Kim, Co-Founder barenbliss)

Turut hadir pada acara peluncuran barenbliss sebagai perwakilan brand, Susanti Kesara, Brand Director barenbliss menyatakan “Pandemi berkepanjangan berdampak terhadap kesehatan mental dan berkurangnya motivasi untuk tampil tetap cantik khususnya para wanita yang masih aktif beraktifitas walaupun kondisi work-from-home menginspirasi kami untuk menghadirkan barenbliss sebagai inovasi makeup yang dibutuhkan saat ini yang dimana kami percaya dengan barenbliss, K-Beauty enthusiasts dapat merasakan manfaat dari “Color Therapy” dan “Joyful feeling”, selain bisa bermain dengan warna yang cantik dan fashionable, produk barenbliss juga dapat memberikan perasaan bahagia dan mood booster dengan sentuhan wangi-wangi berry yang khas dan menenangkan dari produk yang paling direkomendasikan, Berry Makes Comfort Lip Matte.”

“Barenbliss menawarkan varian makeup dinamis dan fashionable yang aman untuk digunakan oleh para millennials masa kini khususnya pecinta K-Beauty di Indonesia. Kami sadar, pentingnya formula bagi kesehatan kulit diluar hasil makeup yang kami tawarkan dimana barenbliss di formulasikan secara selektif dengan menggunakan bahan-bahan alami yang dikelola dengan teknologi inovatif terkini dan dapat memberikan manfaat bagi kulit seperti PH-Balancing formula, vitamin, antioksidan, moisturizer, dan masih banyak lagi; serta tidak memiliki kandungan yang membahayakan kesehatan dan kulit seperti paraben, alkohol, mineral oil, talc, maupun sulfates sehingga para K-Beauty Enthusiasts dapat mengeksplorasi hasil makeup yang mereka inginkan dengan kualitas ketahanan makeup hingga 24 jam”, tutup Susanti.

Agatha Chelsea, penyanyi & K-Beauty Enthusiast yang turut hadir memeriahkan acara, juga membawakan acara barenbliss, Online Brand Launching menambahkan, “Sebagai seorang entertainer, saya sangat senang dengan hadirnya BNB di Indonesia. Kebutuhan saya akan produk makeup yang tahan lama yang dapat menjaga kelembapan hingga 24 jam dan juga mampu merawat kulit saya agar cantik luar dalam setiap saat terjawab oleh BNB khususnya produk unggulan BNB seperti Berry Makes Comfort Lip Matte shade 02. Pink Soul yang menjadi andalan saya dengan wangi berry segar yang menjadi mood booster saya dalam menghadapi rutinitas sibuk sepanjang hari.”. Acara di tutup oleh performance Chelsea yang menyanyikan single terbarunya yaitu 11:11.

Dengan barenbliss, K-Beauty Enthusiasts bisa mengikuti tren Korean Makeup Look yang sedang diminati masyarakat Indonesia yaitu aegyosal, tren makeup yang memperbesar kantung mata agar memberikan kesan lebih segar dan muda. (OL-12)