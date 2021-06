UntungGuediJakarta Gerakan Semangat untuk Seniman Ibu Kota

JANGAN jadikan pandemi sebagai hambatan untuk tetap produktif dalam menghasilkan karya. Sebuah pesan bagi siapapun yang sedang berjuang dan percaya jika kita mampu melewati rintangan ini dengan segera.

Dengan memanfaatkan aset yang kami miliki, sebagai salah satu media Out Of Home Advertising yang masif, kreatif dan inovatif. Jaris&K meluncurkan campaign kolaborasi dengan para seniman Jakarta dalam ekshibisi instalasi seni yang terpampang pada pilar MRT.

Campaign ini dilakukan oleh pekerja seni di ibu kota dengan mengusung tagar #UntungGuediJakarta, sebagai aksi nyata untuk terus mendukung para seniman yang membutuhkan medium berekspresi melalui karya mereka di masa pandemi ini, serta menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah akan seni.

Menurut Komarudin Fuad selaku CEO Jaris&K, aktivasi program CSR ini sejalan dengan semangat yang diusung perusahaan untuk tetap membawa semangat terus berkarya untuk kota Jakarta.

“#UntungGueDiJakarta adalah bagian dari campaign kami. Filosofinya kita ingin tetap mengusung dan memberikan semangat dan berkolabarasi untuk membangun Jakarta dalam situasi apapun, termasuk saat pandemi seperti ini di mana kita harus saling menguatkan satu sama lain,” ujarnya.

Dari mulai penyanyi (Kunto Aji), label rekaman (Sun Eater), seniman, hingga sejumlah ceative agency (PopUP, Mayn Studio, AskTarra, Galo Solutions, Kreaby) bergabung sebagai daftar pengisi kolaborasi Jaris&K, yang akan memperlihatkan kreasi konten mereka pada pilar-pilar MRT di Jalan Fatmawati Jakarta Selatan.

Aktivasi kolaborasi ini terbagi dalam dua batch dari mulai 19 April hingga 9 Juli 2021. Dan hasil kolaborasi ini sudah dapat disaksikan di 7 layar yang menghiasi sepanjang jalan flyover menuju MRT Fatmawati.

"Kami ingin membantu musisi, pekerja kreatif, dan seniman untuk dapat berkarya di tengah pandemi. Semoga campaign ini bisa menjadi pemicu bagi bidang kreatif untuk dapat menggeliat kembali," kata Aji Yudo, selaku Head of Business Development Jaris&K.

