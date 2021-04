Hadirkan Produk Terbaik, Berkualitas, dan Ramah Lingkungan

KEPOPULERAN industri hiburan Korea telah menjadikan Korea Selatan sebagai trendsetter dalam bidang musik, fashion, gaya hidup, hingga makeup di seluruh dunia. Hal tersebut terbukti dengan kemunculan tren riasan natural Korea, No Makeup Makeup Look, yang banyak digandrungi oleh para perempuan, termasuk di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

Bicara soal tren riasan wajah, Goban Cosmetics, brand makeup lokal asal Indonesia ingin berbagi tips kepada para beauty enthusiast dalam memilih produk yang tepat untuk tampilan make-up yang natural dan tahan lama.

“Kami selalu berupaya untuk menghadirkan produk terbaik dan berkualitas yang aman, ramah lingkungan, bebas paraben, tidak diuji coba pada hewan, dan halal. Kami memahami bahwa tren trik 'No Makeup, Makeup Look' telah mewarnai industri makeup tanah air. Hasil riasan wajah yang sederhana dan natural membuat trik riasan wajah yang satu ini menjadi sangat populer dalam kehidupan sehari-hari," ujar Operational and Customer Relations Goban Cosmetics, Silvia Rahma Dini.

"Kami selalu berupaya memenuhi kebutuhan para pelanggan untuk mendapatkan ragam riasan wajah sesuai dengan keinginan mereka. Lebih dari itu, kami juga aktif memberikan keuntungan berlebih bagi para pelanggan melalui berbagai promo. Saat ini, kami sedang bergabung dalam kampanye ShopeePay Super Online Deals yang memungkinkan para pelanggan yang menggunakan ShopeePay sebagai metode pembayaran akan mendapatkan cashback hingga 100%,” imbuhnya.

Bagi para pecinta tren 'No-Makeup Makeup Look', Goban Cosmetics, kata dia menghadirkan serangkaian tips rekomendasi produk untuk menghasilkan tampilan riasan wajah yang sederhana dan natural. Pertama menggunakan setting powder, kemudian menambahkan blush on berwarna natural, menggunakan warna nude untuk lipstick, dan menambahkan sentuhan eyeliner. (RO/A-1)