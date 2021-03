'TEDxUNDIP: Reveal The Sun' Hadirkan 6 Pembicara Inspiratif

MENGUSUNG tema 'Reveal The Sun: Apollo, Aurora, Twilight' yang merupakan kelanjutan dari TEDxUNDIP 1.0, TEDxUNDIP tahun ini hadir kembali. TEDxUNDIP 1.0 yang diselenggarakan pada 2019 hadir dengan tema 'Wake Up Call'.

TEDxUNDIP tahun ini hadir dengan tujuan memberikan semangat baru bagi masyarakat skala nasional. Pandemi yang melanda seluruh dunia mengharuskan TEDxUNDIP 2.0 ini dilaksanakan secara daring dengan format yang jauh berbeda dari TEDxUNDIP sebelumnya.

Namun hal itu tidak menghalangi TEDxUNDIP untuk menjalankan misi yang sama dengan TED untuk berbagi ide, inovasi, dan menginspirasi masyarakat, khususnya mahasiswa Universitas Diponegoro dan masyarakat Semarang, dan spesial untuk tahun ini bagi masyarakat berskala nasional.

Pada 14 Maret 2021 pukul 14.00-17.00, TEDxUNDIP dilaksanakan yang diikuti para audiens secara live streaming melalui official website TEDxUNDIP. Dengan mengangkat tema 'Reveal The Sun', TEDxUNDIP mencoba untuk mengangkat pemikiran-pemikiran dari sosok yang memiliki keterbatasan namun dengan segala upaya dan usahanya dapat melampaui batas hingga mampu menunjukkan kekuatan terbesarnya.

TEDxUNDIP 2.0 menghadirkan enam pembicara. Yaitu AeshninaAzzahra (Young Environmental Activist), Rudolf Puspa (Director of TeaterKeliling), Osse Kiki (Schizophrenic Survivor), HidayahRatna (Owner of Ida Modiste), Ayu Oktariani (Woman Living with HIV), dan Dr. Marlistya Citraningrum (Sustainable Energy & Development Professional).

Selain itu, para peserta turut diajak untuk berkeliling Semarang. Karena latar yang digunakan para pembicara saat menyampaikan materi adalah beberapa tempat wisata andalan di Kota Semarang.

Acara yang dihadiri lebih dari 100 orang terpilih itu, berhasil memberikan pengetahuan, inspirasi, ide, serta semangat baru melalui enam pembicara inspiratifnya. Sesuai dengan tema yang diusung tahun ini, TEDxUNDIP telah membuka isi keseluruhan matahari dan menebarkan kekuatan serta fenomena unik di dalamnya melalui para pembicara kepada audiens yang hadir. (RO/OL-10)