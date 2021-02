575 Gedung Digunakan untuk Kampanye Kebaikan

Target Media Nusantara (TMN) salah satu jaringan media digital interaktif terbesar di bidang gaya hidup di Tiongkok telah masuk ke Indonesia. Dengan banyak kepiawaiannya, TMN saat ini membantu BenihBaik.com untuk berkampanye di 575 gedung yang berada di Jakarta.

BenihBaik.com merespons ajakan ini dan kemudian menggunakan kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan beberapa kampanye yang sifatnya umum dan mengajak untuk menjadi jembatan kebaikan. Kampanye-kampanye ini berdurasi sekiar 30 detik dan ditayangkan di stand TV, big screen, dan juga small screen.

TMN ingin kampanye yang ada di BenihBaik.com diketahui oleh publik dengan jangkauan yang lebih luas, diketahui dan hasil akhirnya adalah banyak orang yang tergerak hatinya untuk membantu sesama yang mengalami kesulitan hidup.

“Pada akhirnya, kita semua akan menyadari bahwa hidup itu bukan hanya tentang berapa banyak uang yang bisa kita hasilkan. Tapi bagaimana kita berkontribusi untuk membuat hidup disekitar kita menjadi lebih baik, berapapun kontribusi kita. It’s about what you’ve given back,” kata CEP Target Media Nusantara, Thomas Chan melalui siaran pers yang diterima pada Kamis (25/2).

"Terima Kasih kami ucapkan untuk Target Media Nusantara yang telah memberikan kesempatan kepada BenihBaik.com untuk menyebarluaskan kampanye kebaikan. Kami yakin kerja sama ini akan semakin memberikan dampak bagi masyarakat luas saat diketahui oleh publik. Semoga semakin banyak pintu hati yang terketuk sekaligus tergerak untuk membantu sesama. Kami juga berharap apa yang kita lakukan ini terus berkesinambungan," kata Andy F Noya, Founder dan CEO BenihBaik.com. (RO/OL-12)