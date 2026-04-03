Bloodhounds Season 2: Jadwal Rilis, Bocoran Plot, dan Pemain

Bloodhounds(Dok.Netflix)

SETELAH kesuksesan besar musim pertamanya pada tahun 2023, serial aksi Korea Selatan Bloodhounds telah resmi dikonfirmasi akan kembali untuk musim kedua. Penggemar duet maut Kim Gun-woo dan Hong Woo-jin kini menantikan kapan aksi baku hantam melawan mafia kelas kakap akan kembali menghiasi layar Netflix.

Status Produksi dan Jadwal Rilis

Hingga saat ini, Netflix secara resmi telah memberikan lampu hijau untuk produksi Bloodhounds Season 2. Berdasarkan informasi terbaru, proses syuting direncanakan akan dimulai atau sedang berlangsung pada paruh kedua tahun 2024 hingga awal 2025.

Bloodhounds Season 2 Kapan Tayang

Musim baru ini siap tayang pada 3 April 2026; penayangannya akan dilakukan secara global, dan ketujuh episodenya akan dirilis sekaligus di Netflix.

Baca juga : Bona akan Beradu Akting dengan Woo Do Hwan di Joseon Lawyer

Catatan Redaksi: Mengingat proses pascaproduksi drama aksi Korea yang cukup memakan waktu untuk koreografi laga, Bloodhounds Season 2 diprediksi akan rilis pada akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026. Tanggal rilis spesifik masih menunggu pengumuman resmi dari Netflix.

Jumlah Episode

Meskipun jumlah episode resmi belum diumumkan, berkaca pada musim pertama yang terdiri dari 8 episode, musim kedua diperkirakan akan mengikuti pola yang sama, yakni antara 6 hingga 8 episode. Format ini dianggap ideal untuk menjaga intensitas cerita dan kualitas koreografi aksi yang menjadi ciri khas serial ini.

Pemeran yang Kembali

Dua pilar utama serial ini dipastikan akan kembali memerankan karakter ikonik mereka:

Woo Do-hwan sebagai Kim Gun-woo: Petinju berhati emas dengan pukulan mematikan.

sebagai Kim Gun-woo: Petinju berhati emas dengan pukulan mematikan. Lee Sang-yi sebagai Hong Woo-jin: Rekan setia Gun-woo yang lincah dan cerdik.

Sutradara Kim Joo-hwan (Jason Kim) juga dipastikan kembali mengarahkan musim kedua ini, menjamin kesinambungan gaya visual dan aksi yang brutal namun estetis.

Bocoran Sinopsis Season 2

Jika musim pertama berfokus pada perjuangan mereka melawan lintah darat kejam Kim Myeong-gil, musim kedua diprediksi akan membawa Gun-woo dan Woo-jin ke dalam konspirasi yang lebih luas. Setelah mereka berhasil membersihkan nama dan membantu masyarakat, musuh baru dari kalangan elit atau organisasi kriminal internasional kemungkinan besar akan menjadi lawan tanding mereka berikutnya.