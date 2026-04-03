T.O.P Bigbang Rilis Album Solo Perdana, Ini yang Bikin Heboh

MANTAN member BIGBANG, T.O.P, akhirnya kembali ke panggung musik dengan gebrakan besar. Ia resmi mengumumkan perilisan album studio solo pertamanya bertajuk Another Dimension, sebuah proyek ambisius yang menandai babak baru dalam kariernya setelah hampir dua dekade sejak debut.
Album berisi 11 lagu ini dijadwalkan rilis pada pukul 18.00 waktu setempat, dengan dua single utama, Studio54 dan Desperado, yang diposisikan sebagai ujung tombak comeback-nya. Ini menjadi album penuh solo pertama T.O.P sejak memulai kariernya pada 2006, sebuah penantian panjang yang akhirnya terbayar.
Tak main-main, T.O.P terlibat langsung dalam keseluruhan proses produksi. Ia menggandeng produser musik dan sound engineer ternama asal Italia, IRKO, untuk meramu sound yang disebut-sebut lebih berani dan eksperimental. Proyek ini juga diperkuat sentuhan visual dari art director Squid Game, Chae Kyoung-sun, yang menambah dimensi artistik album tersebut.
Dalam wawancara terbaru dengan GQ Hong Kong, T.O.P mengungkapkan bahwa satu dekade terakhir ia dedikasikan untuk eksplorasi musik secara serius. Ia menyebut periode tersebut sebagai fase yang “sangat konstruktif,” mengisyaratkan bahwa Another Dimension bukan sekadar comeback, melainkan refleksi evolusi dirinya sebagai seniman.
Selain di dunia musik, T.O.P juga tetap aktif di layar kaca. Penampilan terakhirnya sebagai karakter Thanos di musim kedua serial global Netflix, Squid Game, semakin mengukuhkan posisinya sebagai entertainer multidimensi.
Dengan kombinasi produksi kelas dunia, konsep visual kuat, dan perjalanan personal yang panjang, Another Dimension berpotensi menjadi karya paling personal sekaligus paling berani dari T.O.P sejauh ini. (Z-10)
Pengumuman besar tersebut disampaikan langsung oleh pendiri sekaligus produser eksekutif YG Entertainment, Yang Hyun-suk, melalui sebuah video di YouTube resmi
