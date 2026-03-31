15 Trik ARK: Survival Ascended Lengkap

Berikut Trik ARK: Survival Ascended(Doc PlayStation)

ARK: Survival Ascended adalah game survival petualangan yang mengajak pemain bertahan hidup di dunia prasejarah yang dipenuhi dinosaurus dan makhluk purba.

ARK: Survival Ascended merupakan versi remake atau peningkatan dari game ARK sebelumnya, dengan grafis lebih realistis dan teknologi terbaru. Pemain harus bertahan hidup di alam liar, mengumpulkan sumber daya, membuat alat dan bangunan, menjinakkan dinosaurus.

Berikut 15 Trik ARK: Survival Ascended

1. Prioritaskan Level Awal

Weight agar bisa bawa banyak item, stamina biar tidak cepat capek, health untuk bertahan hidup.

2. Spawn di Area Mudah

South Zone lebih aman. Hindari area berbahaya, rawa atau gunung.

3. Kumpulkan Resource Sejak Awal

Ambil batu, kayu, dan serat. Ini penting untuk crafting awal seperti kapak dan pickaxe.

4. Bangun Base di Tempat Strategis

Ciri base bagus yakni dekat air, banyak resource, tidak dekat spawn dinosaurus ganas.

5. Jinakkan Dino Secepatnya

Taming dino akan mempermudah transportasi, farming resource, pertarungan. Pemula bisa jinakkan Dodo, Parasaur, atau Trike.

6. Selalu Bawa Makanan dan Air

Jangan sampai kelaparan dan dehidrasi, karena bisa mati cepat di early game.

7. Gunakan Bola

Gunakan Bola untuk menangkap dino kecil dan mempermudah proses taming.

8. Gunakan Armor Secepatnya

Minimal pakai cloth armor agar early game, dan hide armor untuk mid game.

9. Hindari Aktivitas Malam Hari

Malam lebih berbahaya karena visibilitas rendah dan predator lebih aktif.

10. Gunakan Engram dengan Bijak

Jangan asal unlock fokus alat penting dulu dan sisakan poin untuk item penting.

11. Gunakan Flying Mount

Saat sudah bisa jinakkan Pteranodon. Ini akan sangat mempermudah eksplorasi.

12. Manfaatkan XP Farming Cepat

Cara cepat naik level yakni craft item massal, bunuh dino kecil, kumpulkan resource.

13. Gunakan Trap untuk Dino Besar

Untuk dino kuat buat jebakan, jangan lawan langsung.

14. Simpan Item di Storage

Selalu gunakan storage box dan hindari kehilangan item saat mati.

15. Pelajari Map dengan Baik

Hafalkan lokasi resource penting, zona berbahaya, tempat spawn dino.

Kunci bermain ARK adalah bertahan hidup, membangun, dan menjinakkan dino. Dengan strategi yang tepat, kamu bisa berkembang lebih cepat dan tidak mudah mati. (Z-4)

Sumber: scalacube, thegamer