15 Trik ARK: Survival Ascended Lengkap

ARK: Survival Ascended adalah game survival petualangan yang mengajak pemain bertahan hidup di dunia prasejarah yang dipenuhi dinosaurus dan makhluk purba.
ARK: Survival Ascended merupakan versi remake atau peningkatan dari game ARK sebelumnya, dengan grafis lebih realistis dan teknologi terbaru. Pemain harus bertahan hidup di alam liar, mengumpulkan sumber daya, membuat alat dan bangunan, menjinakkan dinosaurus.
Weight agar bisa bawa banyak item, stamina biar tidak cepat capek, health untuk bertahan hidup.
South Zone lebih aman. Hindari area berbahaya, rawa atau gunung.
Ambil batu, kayu, dan serat. Ini penting untuk crafting awal seperti kapak dan pickaxe.
Ciri base bagus yakni dekat air, banyak resource, tidak dekat spawn dinosaurus ganas.
Taming dino akan mempermudah transportasi, farming resource, pertarungan. Pemula bisa jinakkan Dodo, Parasaur, atau Trike.
Jangan sampai kelaparan dan dehidrasi, karena bisa mati cepat di early game.
Gunakan Bola untuk menangkap dino kecil dan mempermudah proses taming.
Minimal pakai cloth armor agar early game, dan hide armor untuk mid game.
Malam lebih berbahaya karena visibilitas rendah dan predator lebih aktif.
Jangan asal unlock fokus alat penting dulu dan sisakan poin untuk item penting.
Saat sudah bisa jinakkan Pteranodon. Ini akan sangat mempermudah eksplorasi.
Cara cepat naik level yakni craft item massal, bunuh dino kecil, kumpulkan resource.
Untuk dino kuat buat jebakan, jangan lawan langsung.
Selalu gunakan storage box dan hindari kehilangan item saat mati.
Hafalkan lokasi resource penting, zona berbahaya, tempat spawn dino.
Kunci bermain ARK adalah bertahan hidup, membangun, dan menjinakkan dino. Dengan strategi yang tepat, kamu bisa berkembang lebih cepat dan tidak mudah mati. (Z-4)
Sumber: scalacube, thegamer
Game ini dikembangkan oleh Studio Wildcard dan dirilis menggunakan teknologi Unreal Engine 5, memberikan peningkatan besar dalam kualitas grafis, performa
