Irene Red Velvet Resmi Rilis Album "Biggest Fan", Angkat Tema Percaya Diri

Cuplikan promosi untuk album penuh pertama Irene, "Biggest Fan"(Doc SM Entertainment)

Irene Red Velvet resmi merilis album penuh pertamanya yang bertajuk “Biggest Fan” pada Senin. Album yang berisi 10 lagu ini dijadwalkan rilis pukul 18.00 waktu setempat di berbagai platform streaming musik, bersamaan dengan video musik untuk lagu utama yang dirilis melalui kanal YouTube resmi SM Entertainment, SMTOWN.

Untuk merayakan peluncuran tersebut, Irene juga menggelar siaran langsung spesial melalui kanal YouTube pribadinya serta akun TikTok Red Velvet mulai pukul 17.00.

Album “Biggest Fan” hadir sekitar 16 bulan setelah debut solo Irene lewat mini album “Like A Flower”. Dalam pernyataan resminya, Irene mengungkapkan bahwa album ini mengangkat pesan tentang pentingnya percaya pada diri sendiri.

“Saya ingin menyampaikan pesan bahwa penggemar terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa seseorang akan menjadi lebih kuat ketika mampu mempercayai dan mendukung dirinya sendiri. Pesan tersebut, menurut Irene, tidak hanya ditujukan untuk para penggemar, tetapi juga untuk dirinya sendiri.

Irene juga mengaku sangat memperhatikan alur keseluruhan album, sehingga setiap lagu tersusun secara runtut dan saling terhubung dari awal hingga akhir.

Dari 10 lagu yang ada, Irene menyebut “Don’t Wanna Get Up” dan “Million Miles Away” sebagai lagu favorit pribadinya. Kedua lagu tersebut merupakan pop dengan gaya yang berbeda. Selain itu, ia juga menyoroti lagu “Love Can Make A Way” yang bersifat autobiografis.

“Lagu ini berisi pesan dari diri saya di masa lalu untuk diri saya saat ini, yang memuat rasa penyesalan sekaligus rasa syukur atas semua yang telah saya lalui,” jelasnya.

Terkait koreografi lagu utama, Irene mengatakan bahwa penampilan tersebut dirancang untuk menyampaikan suasana dan pesan lagu secara menyeluruh.

“Daripada fokus pada satu gerakan tertentu, saya berharap penonton bisa menikmati keseluruhan penampilannya,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa dirinya bekerja sama secara intens dengan para penari selama latihan agar ekspresi dan gerakan mereka selaras.

Selain merilis album, Irene juga dijadwalkan menggelar tur konser solo pertamanya. Namun, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai tanggal maupun lokasi konser tersebut.

“Saya sangat menantikan untuk kembali terhubung dengan para penggemar dengan cara yang berbeda setelah sekian lama,” kata Irene. “Saya berharap bisa menciptakan banyak kenangan bermakna bersama di setiap kota.” (Z-4)

Sumber: koreantimes