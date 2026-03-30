Berikut Trik ARC Raiders Lengkap(Doc PlayStation)

ARC Raiders adalah sebuah game shooter third person yang menggabungkan unsur PvPvE, di mana pemain harus bertahan hidup, melawan musuh robot, dan pemain lain sekaligus.

ARC Raiders merupakan game yang berlatar di masa depan, ketika bumi diserang oleh mesin misterius bernama ARC. Pemain berperan sebagai Raider, yaitu manusia yang keluar dari tempat perlindungan untuk mengumpulkan sumber daya, bertahan hidup, melawan ancaman robot dan pemain lain.

Berikut 11 Trik ARC Raiders Lengkap

1. Main Stealth Lebih Aman

Gunakan semak-semak atau bangunan sebagai cover, hindari suara berisik, pilih waktu yang tepat untuk menyerang.

2. Prioritaskan Loot Penting

Fokus ke resource langka, ambil ammo dan medkit secukupnya, jangan terlalu lama di satu area.

3. Kenali Jenis Musuh ARC

Ada yang lemah di bagian belakang, ada yang sensitif terhadap suara, gunakan senjata sesuai tipe musuh.

4. Gunakan Senjata Sesuai Situasi

Senjata jarak jauh untuk musuh besar, SMG atau shotgun untuk jarak dekat, hemat peluru, jangan spam tembakan.

5. Hafalkan Map

Mengetahui lokasi sangat penting seperti di titik extraction, area loot terbaik, dan tempat persembunyian aman.

6. Main Tim Lebih Untung

Bisa revive teman, lebih mudah lawan musuh kuat, bisa bagi loot.

7. Hindari Pertarungan Tidak Perlu

Melawan pemain lain berisiko tinggi, kalau loot sudah bagus maka langsung kabur, dan jangan serakah.

8. Manajemen Inventory

Jangan bawa barang tidak penting, sisakan slot kosong untuk loot langka, atur loadout sebelum masuk.

9. Selalu Siapkan Healing

Bawa medkit lebih dari satu, dan gunakan saat aman, jangan panik heal di tengah perang.

10. Timing Extraction Itu Kunci

Jangan nunggu terlalu lama, perhatikan musuh di sekitar titik keluar, dan siap kabur cepat.

11. Gunakan Audio dengan Baik

Dengarkan langkah kaki musuh, gunakan headset untuk keunggulan, hindari lari kalau tidak perlu.

ARC Raiders adalah game aksi survival modern yang menuntut strategi, kerja sama tim, dan kemampuan bertahan hidup, bukan sekadar tembak-menembak biasa. (Z-4)

Sumber: ign, primagames