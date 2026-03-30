11 Trik ARC Raiders Lengkap

ARC Raiders adalah sebuah game shooter third person yang menggabungkan unsur PvPvE, di mana pemain harus bertahan hidup, melawan musuh robot, dan pemain lain sekaligus.
ARC Raiders merupakan game yang berlatar di masa depan, ketika bumi diserang oleh mesin misterius bernama ARC. Pemain berperan sebagai Raider, yaitu manusia yang keluar dari tempat perlindungan untuk mengumpulkan sumber daya, bertahan hidup, melawan ancaman robot dan pemain lain.
Gunakan semak-semak atau bangunan sebagai cover, hindari suara berisik, pilih waktu yang tepat untuk menyerang.
Fokus ke resource langka, ambil ammo dan medkit secukupnya, jangan terlalu lama di satu area.
Ada yang lemah di bagian belakang, ada yang sensitif terhadap suara, gunakan senjata sesuai tipe musuh.
Senjata jarak jauh untuk musuh besar, SMG atau shotgun untuk jarak dekat, hemat peluru, jangan spam tembakan.
Mengetahui lokasi sangat penting seperti di titik extraction, area loot terbaik, dan tempat persembunyian aman.
Bisa revive teman, lebih mudah lawan musuh kuat, bisa bagi loot.
Melawan pemain lain berisiko tinggi, kalau loot sudah bagus maka langsung kabur, dan jangan serakah.
Jangan bawa barang tidak penting, sisakan slot kosong untuk loot langka, atur loadout sebelum masuk.
Bawa medkit lebih dari satu, dan gunakan saat aman, jangan panik heal di tengah perang.
Jangan nunggu terlalu lama, perhatikan musuh di sekitar titik keluar, dan siap kabur cepat.
Dengarkan langkah kaki musuh, gunakan headset untuk keunggulan, hindari lari kalau tidak perlu.
ARC Raiders adalah game aksi survival modern yang menuntut strategi, kerja sama tim, dan kemampuan bertahan hidup, bukan sekadar tembak-menembak biasa. (Z-4)
