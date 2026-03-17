14 Trik Assassin's Creed Shadows Lengkap
Berikut Trik Assassin's Creed Shadows(Doc PlayStation)

ASSASSIN’S Creed: Shadows adalah game aksi petualangan yang dikembangkan dalam seri Assassin’s Creed, berfokus pada misi stealth, parkour, dan eliminasi target di dunia terbuka.

Dalam game ini, pemain berperan sebagai seorang assassin yang harus menyelesaikan berbagai misi rahasia, mengumpulkan informasi, dan mengalahkan musuh tanpa terdeteksi.

Berikut 14 Trik Assassin's Creed Shadows

1. Manfaatkan Stealth Sepenuhnya

  • Selalu bergerak di bayangan untuk menghindari deteksi.
  • Gunakan bangunan tinggi atau pepohonan untuk memantau musuh.

2. Upgrade Peralatan dan Senjata

  • Fokus upgrade hidden blade, bow, dan smoke bomb.
  • Senjata yang kuat mempermudah eliminasi target.

3. Gunakan Smoke Bomb Strategis

  • Saat dikerumuni musuh, lempar smoke bomb untuk kabur atau menyerang.
  • Kombinasi smoke bomb dan assassin strike mematikan.

4. Pelajari Pola Patroli Musuh

  • Amati jalur patroli musuh sebelum menyerang.
  • Beberapa misi lebih mudah jika target ditemui sendirian.

5. Selesaikan Side Quest

  • Side quest memberi XP tambahan dan item langka.
  • Banyak skill dan senjata baru bisa diperoleh lewat misi sampingan.

6. Gunakan Assassin Vision

  • Highlight musuh, target, dan titik interaksi penting.
  • Membantu merencanakan strategi eliminasi.

7. Combo Serangan

  • Gunakan kombinasi serangan melee dan lemparan untuk musuh banyak.
  • Hindari serangan satu lawan satu melawan musuh kuat tanpa strategi.

8. Manfaatkan Lingkungan

  • Pecahkan tong, gunakan tali atau benda tinggi untuk menyerang dari atas.
  • Lingkungan bisa jadi senjata tambahan.

9. Upgrade Skill Pohon

  • Fokus skill stealth, parkour, dan assassin strike terlebih dahulu.
  • Skill defense bisa diupgrade belakangan jika sudah nyaman dengan stealth.

10. Simpan Item Penyembuh

  • Jangan gunakan health potions sembarangan.
  • Gunakan saat HP benar-benar kritis untuk efisiensi.

11. Gunakan Fast Travel

  • Untuk menghemat waktu, gunakan fitur fast travel antara area yang sudah dibuka.
  • Sangat membantu untuk mengulangi misi atau farming item.

12. Eksplorasi Semua Sudut Peta

  • Banyak loot, collectable, dan rahasia tersembunyi yang bisa meningkatkan XP.
  • Mengunjungi puncak bangunan juga memberi vantage points untuk peta.

13. Tingkatkan Armor

  • Beberapa misi boss lebih mudah jika memakai armor yang tepat.
  • Upgrade armor sesuai tipe musuh.

14. Kombinasi Assassin Tools

  • Gabungkan hidden blade, smoke bomb, dan bow untuk serangan cepat.
  • Bisa menghabisi target tanpa menarik perhatian pasukan.

Trik utama Assassin’s Creed: Shadows adalah mengutamakan stealth, memaksimalkan skill dan senjata, serta memanfaatkan lingkungan sekitar. Dengan tips ini, misi akan lebih mudah diselesaikan, XP cepat terkumpul, dan karakter lebih kuat. (Z-4)

Sumber: eurogamer, redbull



Editor : Reynaldi
