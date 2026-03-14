MiHoYo Terima Uang Ganti Rugi Rp89 Miliar dari Kebocoran Data

ilustrasi(MiHoYo)

MiHoYo, pengembang gim asal Tiongkok di balik judul-judul populer seperti Genshin Impact dan Honkai: Star Rail, telah merilis laporan tahunan perlindungan hak atas kekayaan intelektual untuk tahun 2025 melalui akun resmi WeChat mereka. Dalam laporan tersebut, perusahaan yang juga dikenal dengan nama HoYoverse ini mengungkapkan keberhasilannya dalam menindak berbagai pelanggaran hukum yang merugikan perusahaan dan komunitas pemain.

Sepanjang tahun 2025, miHoYo berhasil mengumpulkan kompensasi hukum dan penyelesaian di luar pengadilan dengan total nilai melebihi 37 juta yuan, atau setara dengan sekitar 5,38 juta dolar AS (sekitar Rp91 miliar).

Tindakan tegas departemen hukum miHoYo menyasar berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari penyebaran rumor palsu, pembocoran informasi yang belum dirilis, distribusi alat cheat, hingga pengoperasian server pribadi ilegal.

Efektivitas penegakan hukum ini didorong oleh partisipasi aktif komunitas, di mana miHoYo menerima lebih dari 100.000 laporan pelanggaran dari para pemain.

Sebagai tindak lanjut, perusahaan bekerja sama dengan kepolisian dalam 22 investigasi kriminal dan mengajukan gugatan perdata terhadap 2.388 individu. Tercatat sebanyak 1.240 pelanggar telah mengakui kesalahan mereka secara terbuka melalui permohonan maaf publik.

Beberapa kasus menonjol yang disorot dalam laporan ini termasuk penangkapan tiga pembocor informasi dari situs HomDGCat Wiki dan gugatan terhadap seorang blogger yang didenda sekitar 70.000 dolar AS (Rp1,2 miliar) karena terus-menerus menyebarkan konten rahasia.

Selain itu, miHoYo berhasil membongkar operasi toko daring "Raindrop Studio" yang menjual alat cheat dan diperintahkan membayar ganti rugi sebesar 380.000 dolar AS (Rp6,4 miliar).

Di Yangzhou, Tiongkok, bersama dengan kepolisian setempat, mereka bahkan berhasil melumpuhkan kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat dalam penyewaan akun ilegal dan pencurian data pribadi milik 10 juta pengguna, yang berujung pada penangkapan 25 tersangka.

Meskipun miHoYo terus menghadapi tantangan dari distribusi konten ilegal, perusahaan tetap optimis dalam mengembangkan ekosistem gim mereka. Selain rencana dukungan konten jangka panjang untuk Genshin Impact hingga satu dekade ke depan, miHoYo tengah menyiapkan proyek-proyek baru seperti Honkai: Nexus Anima, Petit Planet, dan Varsapura. (Automation/E-3)