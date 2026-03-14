Sambut Perilisan Super Meat Boy 3D, Epic Games Kolaborasi dengan Fortnite

Poster Super Meat Boy 3D(Epic Games)

Epic Games melalui akun media sosial resmi telah mengumumkan kolaborasi terbaru antara gim battle royale populer Fortnite dengan judul platformer mendatang milik Team Meat, Super Meat Boy 3D. Kabar tersebut muncul melalui unggahan di platform X yang menampilkan key art resmi Super Meat Boy 3D bersanding dengan logo Fortnite.

Dalam unggahan tersebut, Epic Games tidak memberikan rincian mendalam selain menyertakan tiga emoji daging mentah sebagai pelengkap visual. Meski demikian, langkah ini memastikan bahwa elemen dari waralaba Super Meat Boy akan segera terintegrasi ke dalam ekosistem Fortnite menjelang peluncuran gim teranyar mereka pada tahun 2026.

Munculnya pengumuman melalui akun Epic Games, alih-alih akun utama Fortnite, mengindikasikan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi pemasaran berbasis penjualan toko. Skema tersebut diprediksi akan serupa dengan program insentif sebelumnya, di mana pemain mendapatkan kosmetik Fortnite secara otomatis setelah melakukan pembelian gim tertentu di Epic Games Store, sebagaimana yang diterapkan pada judul Resident Evil Requiem.

Hingga saat ini, pihak pengembang belum memberikan keterangan resmi mengenai bentuk konten yang akan hadir. Namun, melihat desain karakter ikonik Meat Boy yang berbentuk kubus, kolaborasi ini diperkirakan akan hadir dalam bentuk aksesori seperti Back Bling atau sidekick, menyusul jejak karakter kolaborasi serupa seperti Isaac dari The Binding of Isaac.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan kolaborasi ini akan mencakup konten yang lebih luas, mulai dari peluncuran karakter, skin, hingga kosmetik bertema khusus lainnya.

Selain itu, dispekulasikan mengenai adanya kehadiran benda-benda unik dengan kekuatan mistis, perubahan pada peta melalui penambahan titik lokasi, hingga acara dan tantangan khusus yang diatur dalam periode waktu terbatas untuk menyambut kehadiran Super Meat Boy 3D.

Mengenal Super Meat Boy 3D

Super Meat Boy 3D sendiri merupakan sekuel yang membawa mekanik platformer tingkat tinggi ke dalam dimensi baru. Dalam gim ini, pemain akan mengendalikan karakter ikonik berbentuk kubus daging yang berusaha menyelamatkan kekasihnya yang terbuat dari perban dari janin jahat dalam toples yang mengenakan tuksedo. Berbeda dari seri sebelumnya, kali ini petualangan tersebut disajikan sepenuhnya dalam grafis 3D yang lebih imersif.

Gim ini tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai tough-as-nails platformer, di mana pemain harus mengandalkan refleks cepat untuk melompati gergaji mesin, melewati gua yang runtuh, hingga mengarungi lautan limbah.

Team Meat menjanjikan tingkat kesulitan yang meningkat dari kategori sulit hingga "menghancurkan jiwa", yang akan membawa Meat Boy menjelajahi hutan yang terbakar hingga pabrik teknologi tinggi yang penuh jebakan mematikan. Selain ratusan level yang menantang, Super Meat Boy 3D juga akan menghadirkan pertarungan bos epik dan berbagai rahasia yang dapat dibuka oleh pemain.

Versi demo Super Meat Boy 3D kini sudah tersedia untuk dimainkan, sementara peluncuran resminya dijadwalkan menyusul pada tahun ini. (GameSpot/Steam/E-3)