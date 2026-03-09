Dijodohkan dengan Andre Taulany, ini Respons Amanda Rigby

Amanda Rigby(Doc Instagram Amanda Rigby)

AKTRIS cantik Amanda Rigby akhirnya buka suara terkait kabar perjodohan dirinya dengan komedian senior Andre Taulany yang belakangan viral di media sosial. Isu ini mencuat setelah keduanya menunjukkan chemistry yang sangat kuat dalam program sketsa komedi "Monitor Ketua" yang tayang di Trans TV.

Menanggapi harapan netizen agar dirinya menjalin hubungan asmara dengan Andre, Amanda Rigby memberikan respons yang cukup santai. Ia menegaskan bahwa interaksi manis yang terlihat di layar kaca murni merupakan bentuk profesionalitas pekerjaan.

Respons Santai Amanda Rigby

Amanda mengaku tidak terlalu ambil pusing dengan komentar warganet yang menjodoh-jodohkannya dengan mantan vokalis Stinky tersebut. Baginya, suasana di lokasi syuting memang sangat menyenangkan sehingga chemistry antar pemain terbangun dengan alami.

"Gak sih, gak terlalu nanggepin, kita di sini kerjanya semuanya seru-seru," ujar Amanda Rigby saat ditemui di kawasan Jakarta, Senin (9/3/2026).

Lebih lanjut, aktris blasteran Inggris-Jawa ini menjelaskan bahwa dirinya merasa nyaman bekerja dengan Andre Taulany karena sang komedian sangat profesional. "Kita semua profesional di sini. Teman-teman juga asyik banget, pokoknya seru sih," tambahnya.

Tanggapan Andre Taulany Soal Gimmick

Senada dengan Amanda, Andre Taulany juga menanggapi isu perjodohan ini dengan ringan. Andre yang resmi menyandang status duda sejak Desember 2025 lalu menilai bahwa godaan atau gombalan di dalam acara komedi adalah hal yang lumrah untuk menghibur penonton.

"Ah kalau soal itu kan dari dulu-dulu juga sering gue mah. Jadi itu biasalah namanya dalam komedi ada gimmick-gimmick-an," kata Andre.

Andre menekankan bahwa sebagai seorang penghibur, ia dituntut untuk bisa membangun "tektokan" atau komunikasi yang cair dengan siapa pun lawan mainnya agar acara terasa hidup.

Perjodohan ini semakin menguat setelah beredar video Andre Taulany yang kedapatan diam-diam memotret Amanda Rigby saat sedang syuting. Namun, hal tersebut dikonfirmasi hanya bagian dari keseruan di balik layar.

Hubungan Profesional di Monitor Ketua

Program "Monitor Ketua" sendiri mulai menjadi sorotan sejak Februari 2026. Dalam acara tersebut, Andre berperan sebagai "Ketua" sementara Amanda Rigby sering tampil sebagai "Sekretaris". Dialog-dialog spontan dan rayuan khas Andre Taulany ternyata sukses membuat penonton terbawa perasaan (baper).

Meski banyak yang mendoakan keduanya berjodoh, baik Amanda maupun Andre sepakat bahwa fokus utama mereka saat ini adalah memberikan tontonan yang menghibur dan berkualitas bagi pemirsa di rumah.

Hingga saat ini, Amanda Rigby diketahui masih fokus pada kariernya di dunia akting dan presenter, sementara Andre Taulany tengah menikmati masa-masa barunya pasca perceraian dengan tetap aktif di berbagai program televisi dan kanal YouTube pribadinya. (Z-4)