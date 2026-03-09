8 Trik Ratchet & Clank PS4 Lengkap

RATCHET & Clank adalah game action adventure dan platformer yang dirilis pada tahun 2016 untuk konsol PlayStation 4. Game ini dikembangkan oleh Insomniac Games dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment.
Game ini merupakan remake sekaligus reimajinasi dari game Ratchet & Clank pertama yang sebelumnya dirilis di PlayStation 2 pada tahun 2002.
Berikut 8 Trik Ratchet & Clank PS4
1. Mengumpulkan Bolt dengan Cepat
Hancurkan semua box dan objek di setiap area.
Gunakan senjata yang memiliki radius serangan luas.
Gunakan Bolt Magnet agar bolt otomatis tertarik ke karakter.
2. Upgrade Senjata Lebih Cepat
Semakin sering senjata digunakan, levelnya akan naik.
Gunakan satu senjata terus saat melawan banyak musuh.
Manfaatkan arena dengan musuh banyak untuk farm XP senjata.
3. Membuka Semua Gadget
Gadget penting untuk membuka area rahasia.
Selesaikan misi utama dan misi sampingan.
Jelajahi setiap planet untuk menemukan gadget tersembunyi.
4. Mendapatkan RYNO
RYNO adalah salah satu senjata paling kuat di game.
Kumpulkan RYNO Holocard di berbagai planet.
Setelah semua kartu terkumpul, kamu bisa membeli RYNO di toko senjata.
5. Mendapatkan Gold Bolt
Periksa tempat tinggi atau area tersembunyi.
Gunakan gadget seperti Thrusterpack atau Magnet Boots.
6. Membuka Mode Challenge
Mode Challenge Mode akan terbuka.
Kamu bisa memainkan ulang game dengan senjata yang lebih kuat.
7. Farming Raritanium
Hancurkan kristal ungu di berbagai planet.
Kalahkan musuh besar yang biasanya menjatuhkan Raritanium.
8. Mengalahkan Boss dengan Mudah
Gunakan senjata dengan damage tinggi seperti Groovitron atau Predator Launcher.
Selalu bergerak untuk menghindari serangan.
Dengan memanfaatkan trik seperti farming bolt, mengumpulkan Gold Bolt, dan membuka senjata RYNO, permainan Ratchet & Clank PS4 akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan. (Z-4)