8 Trik Ratchet & Clank PS4 Lengkap

RATCHET & Clank adalah game action adventure dan platformer yang dirilis pada tahun 2016 untuk konsol PlayStation 4. Game ini dikembangkan oleh Insomniac Games dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment.

Game ini merupakan remake sekaligus reimajinasi dari game Ratchet & Clank pertama yang sebelumnya dirilis di PlayStation 2 pada tahun 2002.

Berikut 8 Trik Ratchet & Clank PS4

1. Mengumpulkan Bolt dengan Cepat

Hancurkan semua box dan objek di setiap area.

Gunakan senjata yang memiliki radius serangan luas.

Gunakan Bolt Magnet agar bolt otomatis tertarik ke karakter.

2. Upgrade Senjata Lebih Cepat

Semakin sering senjata digunakan, levelnya akan naik.

Gunakan satu senjata terus saat melawan banyak musuh.

Manfaatkan arena dengan musuh banyak untuk farm XP senjata.

3. Membuka Semua Gadget

Gadget penting untuk membuka area rahasia.

Selesaikan misi utama dan misi sampingan.

Jelajahi setiap planet untuk menemukan gadget tersembunyi.

4. Mendapatkan RYNO

RYNO adalah salah satu senjata paling kuat di game.

Kumpulkan RYNO Holocard di berbagai planet.

Setelah semua kartu terkumpul, kamu bisa membeli RYNO di toko senjata.

5. Mendapatkan Gold Bolt

Periksa tempat tinggi atau area tersembunyi.

Gunakan gadget seperti Thrusterpack atau Magnet Boots.

6. Membuka Mode Challenge

Mode Challenge Mode akan terbuka.

Kamu bisa memainkan ulang game dengan senjata yang lebih kuat.

7. Farming Raritanium

Hancurkan kristal ungu di berbagai planet.

Kalahkan musuh besar yang biasanya menjatuhkan Raritanium.

8. Mengalahkan Boss dengan Mudah

Gunakan senjata dengan damage tinggi seperti Groovitron atau Predator Launcher.

Selalu bergerak untuk menghindari serangan.

Dengan memanfaatkan trik seperti farming bolt, mengumpulkan Gold Bolt, dan membuka senjata RYNO, permainan Ratchet & Clank PS4 akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan. (Z-4)

