Heboh! Zhang Jingyi Pakai Tas Kresek di Beijing International Film Festival 2025, ini Faktanya

Zhang Jingyi(Doc K-TV)

DUNIA hiburan internasional dikejutkan dengan penampilan tidak biasa dari aktris papan atas Tiongkok, Zhang Jingyi, saat menghadiri red carpet Beijing International Film Festival (BJIFF) 2025. Di tengah balutan gaun-gaun mewah para bintang, Zhang Jingyi tampil percaya diri sambil menenteng sebuah benda yang tampak seperti tas kresek plastik berwarna kuning cerah.

Kehadirannya langsung memicu perdebatan di media sosial. Banyak yang berspekulasi bahwa benda tersebut adalah "Trash Bag" koleksi rumah mode Balenciaga yang memang dikenal sering merilis barang harian dengan harga selangit. Namun, apa sebenarnya alasan di balik aksi nyeleneh sang aktris?

Bukan Fashion Mewah, Tapi Simbol Cinta

Setelah ditelusuri, tas plastik kuning yang dibawa Zhang Jingyi bukanlah barang branded seharga puluhan juta rupiah. Benda tersebut merupakan properti penting dari film terbaru yang ia bintangi berjudul "The One".

Dalam film tersebut, Zhang Jingyi memerankan karakter bernama Yu Yan. Diceritakan, Yu Yan tumbuh dalam keluarga di mana kedua orang tuanya adalah penyandang tuna rungu. Tas plastik kuning tersebut memiliki makna emosional yang sangat dalam sebagai alat komunikasi rahasia keluarga mereka.

Mengapa Menggunakan Tas Plastik Kuning?

Berdasarkan alur ceritanya, saat Yu Yan masih kecil dan sempat tersesat di tengah keramaian, ia tidak bisa memanggil orang tuanya karena keterbatasan pendengaran mereka. Sebagai solusinya, ia mengangkat tas plastik kuning terang tinggi-tinggi ke udara agar orang tuanya bisa langsung mengenali keberadaannya dari kejauhan.

Aksi Zhang Jingyi membawa properti tersebut ke ajang internasional bertujuan untuk:

Promosi Kreatif: Memperkenalkan film "The One" kepada audiens global dengan cara yang unik.

Memperkenalkan film "The One" kepada audiens global dengan cara yang unik. Penghormatan Karakter: Menunjukkan dedikasi mendalamnya terhadap peran Yu Yan.

Menunjukkan dedikasi mendalamnya terhadap peran Yu Yan. Pesan Inklusivitas: Mengangkat isu tentang bagaimana keluarga difabel membangun cara berkomunikasi yang unik dan penuh kasih sayang.

Respons Netizen: "Aura Princess Tetap Terpancar"

Meski hanya membawa tas plastik sederhana, netizen justru memuji kecantikan Zhang Jingyi yang dianggap tetap elegan. Banyak yang berkomentar bahwa dengan "aura tuan putri" yang dimilikinya, tas kresek sekalipun terlihat seperti aksesori high-fashion di tangannya.

Film "The One" diprediksi akan menjadi salah satu film paling menguras air mata di tahun 2025 karena mengangkat sisi humanis dan perjuangan keluarga di tengah keterbatasan fisik. (Z-4)