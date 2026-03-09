Headline
Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Sinopsis Film Conffesion: Misteri Pembunuhan di Kamar Hotel

Reynaldi Andrian Pamungkas
09/3/2026 17:02
Sinopsis Film Conffesion: Misteri Pembunuhan di Kamar Hotel
Berikut Sinopsis Film Conffesion(Doc IMDB)

CONFFESION adalah film bergenre aksi, kriminal dan misteri asal Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2022. Film ini tayang dengan durasi 1 jam 45 Menit.

Film yang disutradarai Yoon Joong-Seok ini dibintangi oleh Nana, Yunjin Kim, So Ji-sub, Seo Young-joo, Choi Kwang-li, Hong Seo-joon dan Hwang Sun-hee.

Berikut Sinopsis Film Conffesion

Film ini menceritakan tentang Yoo Min-ho, seorang pengusaha sukses yang menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan kekasihnya di sebuah kamar hotel yang terkunci.

Semua bukti tampaknya mengarah kepadanya, sehingga ia terancam hukuman berat.

Untuk membela dirinya, Min-ho meminta bantuan pengacara terkenal bernama Yang Shin-ae, yang dikenal sangat cerdas dan jarang kalah di pengadilan. Saat mereka menyelidiki kasus tersebut, berbagai fakta baru mulai terungkap.

Namun semakin dalam mereka menggali, semakin banyak rahasia, kebohongan, dan kejadian masa lalu yang muncul.

Kasus yang awalnya terlihat sederhana ternyata menyimpan misteri besar yang membuat kebenaran menjadi sulit dipercaya.

Confession adalah film thriller misteri yang menegangkan dengan cerita penuh kejutan tentang kebenaran, rahasia, dan manipulasi. (Z-4)

Sumber: wiki, imdb



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved