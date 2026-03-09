Sinopsis Film Conffesion: Misteri Pembunuhan di Kamar Hotel

Berikut Sinopsis Film Conffesion(Doc IMDB)

CONFFESION adalah film bergenre aksi, kriminal dan misteri asal Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2022. Film ini tayang dengan durasi 1 jam 45 Menit.

Film yang disutradarai Yoon Joong-Seok ini dibintangi oleh Nana, Yunjin Kim, So Ji-sub, Seo Young-joo, Choi Kwang-li, Hong Seo-joon dan Hwang Sun-hee.

Film ini menceritakan tentang Yoo Min-ho, seorang pengusaha sukses yang menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan kekasihnya di sebuah kamar hotel yang terkunci.

Semua bukti tampaknya mengarah kepadanya, sehingga ia terancam hukuman berat.

Untuk membela dirinya, Min-ho meminta bantuan pengacara terkenal bernama Yang Shin-ae, yang dikenal sangat cerdas dan jarang kalah di pengadilan. Saat mereka menyelidiki kasus tersebut, berbagai fakta baru mulai terungkap.

Namun semakin dalam mereka menggali, semakin banyak rahasia, kebohongan, dan kejadian masa lalu yang muncul.

Kasus yang awalnya terlihat sederhana ternyata menyimpan misteri besar yang membuat kebenaran menjadi sulit dipercaya.

Confession adalah film thriller misteri yang menegangkan dengan cerita penuh kejutan tentang kebenaran, rahasia, dan manipulasi. (Z-4)

Sumber: wiki, imdb