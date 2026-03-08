11 Trik The Last Guardian PS4 Lengkap

Berikut Trik The Last Guardian PS4(Doc PlayStation)

THE Last Guardian PS4 adalah game petualangan dan teka-teki yang dirilis untuk konsol PlayStation 4. Game ini dikembangkan oleh Team Ico dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment pada tahun 2016.

Game ini menceritakan kisah seorang anak laki-laki yang bertemu dengan makhluk raksasa bernama Trico. Dalam permainan, pemain harus bekerja sama dengan Trico untuk menjelajahi reruntuhan kuno, memecahkan berbagai teka-teki, dan melarikan diri dari tempat misterius tersebut.

Berikut 11 Trik The Last Guardian PS4

1. Bangun Kepercayaan Trico

Memberi makan Trico dengan barrel.

Mengelus tubuh Trico setelah pertempuran.

Mengeluarkan tombak dari tubuhnya.

Semakin sering dilakukan, Trico akan lebih patuh.

2. Gunakan Barrel untuk Memulihkan Energi

Mengembalikan energi Trico.

Membuatnya lebih aktif membantu pemain.

Biasanya barrel ditemukan di ruangan tersembunyi.

3. Manfaatkan Ekor Trico untuk Melompat

Punggung Trico

Tanduk

Ekor Trico sebagai pijakan

4. Gunakan Perisai untuk Mengaktifkan Ekor Trico

Mengarahkan serangan petir dari ekor Trico.

Menghancurkan pintu atau musuh.

Arahkan cahaya ke target lalu biarkan Trico menembak.

5. Singkirkan Tombak dari Tubuh Trico

Naik ke tubuh Trico.

Cabut tombak tersebut.

Ini penting agar Trico kembali kuat dan mau membantu.

6. Hindari Armor Musuh dengan Mengandalkan Trico

Musuh berbaju zirah sulit dikalahkan oleh pemain.

Biarkan Trico yang menyerang mereka.

Biasanya Trico akan menggigit dan Melempar musuh.

7. Cari Jalan Alternatif di Setiap Area

Perhatikan dinding yang bisa dipanjat.

Cari rantai atau balok kayu.

Gunakan tubuh Trico sebagai alat memanjat.

8. Gunakan Perintah untuk Mengontrol Trico

Melompat

Menyerang

Bergerak ke arah tertentu

Namun ingat, Trico kadang butuh waktu untuk merespons.

9. Perhatikan Ketakutan Trico

Hancurkan kaca tersebut.

Bawa Trico menjauh dari cahaya.

10. Jelajahi Area untuk Menemukan Rahasia

Barrel tambahan

Jalan rahasia

Pemandangan tersembunyi

Eksplorasi akan membuat permainan lebih menarik.

11. Sabar Saat Memecahkan Puzzle

Koordinasi dengan Trico.

Pengamatan lingkungan.

Jangan terburu-buru, perhatikan setiap detail ruangan.

Kunci utama bermain The Last Guardian adalah membangun hubungan dengan Trico, memanfaatkan lingkungan sekitar, serta bersabar dalam memecahkan teka-teki. (Z-4)

Sumber: ign, gamefaqs