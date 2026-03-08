Headline
Headline

11 Trik The Last Guardian PS4 Lengkap

Reynaldi Andrian Pamungkas
08/3/2026 20:00
11 Trik The Last Guardian PS4 Lengkap
Berikut Trik The Last Guardian PS4(Doc PlayStation)

THE Last Guardian PS4 adalah game petualangan dan teka-teki yang dirilis untuk konsol PlayStation 4. Game ini dikembangkan oleh Team Ico dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment pada tahun 2016.

Game ini menceritakan kisah seorang anak laki-laki yang bertemu dengan makhluk raksasa bernama Trico. Dalam permainan, pemain harus bekerja sama dengan Trico untuk menjelajahi reruntuhan kuno, memecahkan berbagai teka-teki, dan melarikan diri dari tempat misterius tersebut.

Berikut 11 Trik The Last Guardian PS4

1. Bangun Kepercayaan Trico

  • Memberi makan Trico dengan barrel.
  • Mengelus tubuh Trico setelah pertempuran.
  • Mengeluarkan tombak dari tubuhnya.
  • Semakin sering dilakukan, Trico akan lebih patuh.

2. Gunakan Barrel untuk Memulihkan Energi

  • Mengembalikan energi Trico.
  • Membuatnya lebih aktif membantu pemain.
  • Biasanya barrel ditemukan di ruangan tersembunyi.

3. Manfaatkan Ekor Trico untuk Melompat

  • Punggung Trico
  • Tanduk
  • Ekor Trico sebagai pijakan

4. Gunakan Perisai untuk Mengaktifkan Ekor Trico

  • Mengarahkan serangan petir dari ekor Trico.
  • Menghancurkan pintu atau musuh.
  • Arahkan cahaya ke target lalu biarkan Trico menembak.

5. Singkirkan Tombak dari Tubuh Trico

  • Naik ke tubuh Trico.
  • Cabut tombak tersebut.
  • Ini penting agar Trico kembali kuat dan mau membantu.

6. Hindari Armor Musuh dengan Mengandalkan Trico

  • Musuh berbaju zirah sulit dikalahkan oleh pemain.
  • Biarkan Trico yang menyerang mereka.
  • Biasanya Trico akan menggigit dan Melempar musuh.

7. Cari Jalan Alternatif di Setiap Area

  • Perhatikan dinding yang bisa dipanjat.
  • Cari rantai atau balok kayu.
  • Gunakan tubuh Trico sebagai alat memanjat.

8. Gunakan Perintah untuk Mengontrol Trico

  • Melompat
  • Menyerang
  • Bergerak ke arah tertentu
  • Namun ingat, Trico kadang butuh waktu untuk merespons.

9. Perhatikan Ketakutan Trico

  • Hancurkan kaca tersebut.
  • Bawa Trico menjauh dari cahaya.

10. Jelajahi Area untuk Menemukan Rahasia

  • Barrel tambahan
  • Jalan rahasia
  • Pemandangan tersembunyi
  • Eksplorasi akan membuat permainan lebih menarik.

11. Sabar Saat Memecahkan Puzzle

  • Koordinasi dengan Trico.
  • Pengamatan lingkungan.
  • Jangan terburu-buru, perhatikan setiap detail ruangan.

Kunci utama bermain The Last Guardian adalah membangun hubungan dengan Trico, memanfaatkan lingkungan sekitar, serta bersabar dalam memecahkan teka-teki. (Z-4)

Sumber: ign, gamefaqs



Editor : Reynaldi
