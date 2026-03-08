Chord Lagu Status Palsu Vidi Aldiano untuk Pemula, Karya Hits yang Kembali Dikenang setelah Sang Penyanyi Wafat

Ilustrasi(Tangkapan layar/@YouTube)

Kepergian penyanyi Vidi Aldiano pada Sabtu (7/3/2026) kembali mengingatkan publik pada deretan karya yang pernah dipopulerkannya, salah satunya lagu Status Palsu. Lagu Status Palsu yang dipopulerkan oleh Vidi Aldiano merupakan salah satu hits terbesar di era 2000-an. Lagu ini memiliki progresi chord yang menarik namun tetap bisa dipelajari oleh pemula dengan penyesuaian nada dasar.

Chord Gitar Status Palsu - Vidi Aldiano (Nada Dasar C)

[Intro] C F G F C F G F F Em Am Bb G [Verse 1] C F C F Separuh hati denganmu ku jalani cintaku C F Am G Berusaha 'tuk jadi kekasih C F C F Aku menipu dirimu ku bilang cinta padamu C F Am G Tapi dariku itu yang terbaik [Pre-Chorus] Em Am Dm Kau bukan pilihan Em Am Bb Karna ku tak sedikitpun G Hasratku padamu [Chorus] C G/B Am G Terpaksa aku mencintai dirimu F Em Dm G Hanya untuk status palsu C G/B Bb Am Setengah hati ku jalani cinta F Em Dm G C Karena aku tak suka denganmu

Tips Memainkan Lagu Ini:

Nada Dasar Asli: Jika Anda ingin bermain sesuai dengan rekaman asli, gunakan Capo di fret 10 atau mainkan dari Bb .

Jika Anda ingin bermain sesuai dengan rekaman asli, gunakan atau mainkan dari . Strumming: Gunakan pola kocokan pop 4/4 yang santai.

Gunakan pola kocokan pop 4/4 yang santai. Transisi Chord: Perhatikan bagian G/B (G on B), pastikan bass yang ditekan adalah senar 5 fret 2.

Informasi Lagu:

Judul: Status Palsu

Penyanyi: Vidi Aldiano

Album: Pelangi di Malam Hari (2008)

Pencipta: Ipunk ADP