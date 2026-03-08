Chord Lagu Status Palsu Vidi Aldiano untuk Pemula, Karya Hits yang Kembali Dikenang setelah Sang Penyanyi Wafat

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kepergian penyanyi Vidi Aldiano pada Sabtu (7/3/2026) kembali mengingatkan publik pada deretan karya yang pernah dipopulerkannya, salah satunya lagu Status Palsu. Lagu Status Palsu yang dipopulerkan oleh Vidi Aldiano merupakan salah satu hits terbesar di era 2000-an. Lagu ini memiliki progresi chord yang menarik namun tetap bisa dipelajari oleh pemula dengan penyesuaian nada dasar.
[Intro] C F G F C F G F F Em Am Bb G [Verse 1] C F C F Separuh hati denganmu ku jalani cintaku C F Am G Berusaha 'tuk jadi kekasih C F C F Aku menipu dirimu ku bilang cinta padamu C F Am G Tapi dariku itu yang terbaik [Pre-Chorus] Em Am Dm Kau bukan pilihan Em Am Bb Karna ku tak sedikitpun G Hasratku padamu [Chorus] C G/B Am G Terpaksa aku mencintai dirimu F Em Dm G Hanya untuk status palsu C G/B Bb Am Setengah hati ku jalani cinta F Em Dm G C Karena aku tak suka denganmu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved