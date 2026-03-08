Headline
Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

Chord Lagu Status Palsu Vidi Aldiano untuk Pemula, Karya Hits yang Kembali Dikenang setelah Sang Penyanyi Wafat

mediaindonesia.com
08/3/2026 13:00
Chord Lagu Status Palsu Vidi Aldiano untuk Pemula, Karya Hits yang Kembali Dikenang setelah Sang Penyanyi Wafat
Ilustrasi(Tangkapan layar/@YouTube)

Kepergian penyanyi Vidi Aldiano pada Sabtu (7/3/2026) kembali mengingatkan publik pada deretan karya yang pernah dipopulerkannya, salah satunya lagu Status Palsu. Lagu Status Palsu yang dipopulerkan oleh Vidi Aldiano merupakan salah satu hits terbesar di era 2000-an. Lagu ini memiliki progresi chord yang menarik namun tetap bisa dipelajari oleh pemula dengan penyesuaian nada dasar.

Chord Gitar Status Palsu - Vidi Aldiano (Nada Dasar C)

[Intro]
C F G F
C F G F
F Em Am Bb G

[Verse 1]
C         F      C     F
Separuh hati denganmu ku jalani cintaku
C         F      Am      G
Berusaha 'tuk jadi kekasih
C         F      C     F
Aku menipu dirimu ku bilang cinta padamu
C         F      Am      G
Tapi dariku itu yang terbaik

[Pre-Chorus]
Em    Am     Dm
Kau bukan pilihan
Em    Am     Bb
Karna ku tak sedikitpun
G
Hasratku padamu

[Chorus]
C    G/B      Am    G
Terpaksa aku mencintai dirimu
F    Em     Dm    G
Hanya untuk status palsu
C    G/B      Bb    Am
Setengah hati ku jalani cinta
F    Em     Dm    G    C
Karena aku tak suka denganmu

Tips Memainkan Lagu Ini:

  • Nada Dasar Asli: Jika Anda ingin bermain sesuai dengan rekaman asli, gunakan Capo di fret 10 atau mainkan dari Bb.
  • Strumming: Gunakan pola kocokan pop 4/4 yang santai.
  • Transisi Chord: Perhatikan bagian G/B (G on B), pastikan bass yang ditekan adalah senar 5 fret 2.
Informasi Lagu:
Judul: Status Palsu
Penyanyi: Vidi Aldiano
Album: Pelangi di Malam Hari (2008)
Pencipta: Ipunk ADP



Editor : Irvan Sihombing
