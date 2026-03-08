Film Seru untuk Temani Akhir Pekan, Tayang di Bioskop dan Netflix

Ilustrasi(Dok Freepik)

BAGI Anda yang kebingungan untuk mencari kegiatan di akhir pekan, Anda dapat melipir ke bioskop terdekat atau membuka layanan streaming Netflix untuk menyaksikan beberapa film yang tayang pekan ini.

Anda dapat memilih beberapa rekomendasi film akhir pekan ini, mulai dari genre romantis, keluarga, horor, hingga aksi.

Berikut adalah rekomendasi film untuk Anda tonton di akhir pekan:

Once We Were Us

Film ini bergenre drama romantis yang menceritakan kisah cinta antara Eun-ho (Koo Kyo-hwan) dan Jeong-won (Moon Ga-young). Namun, kerasnya realitas kehidupan membuat mereka berpisah.

Setelah satu dekade berpisah, keduanya secara tak terduga bertemu kembali dalam penerbangan kembali ke Korea.

Film ini dapat Anda saksikan di bioskop terdekat Anda.

Hoppers

Film animasi ini mengisahkan tentang gadis 19 tahun pecinta hewan. Ia menggunakan teknologi yang menempatkan kesadarannya ke dalam robot berang-berang untuk mengungkap misteri di dunia hewan.

Film ini diperankan oleh Piper Curda sebagai Mabel dan diproduseri oleh Nicole Paradis Grindle.

Anda dapat menyaksikan animasi komedi ini di bioskop.

Setan Alas

Film horor ini mengisahkan tentang sekelompok mahasiswa yang menghabiskan akhir pekan di villa tua. Namun, situasi berubah ketika salah satu dari mereka dibunuh secara misterius.

Sekelompok mahasiswa tersebut harus menembus hutan untuk mencari pertolongan, tetapi jalan keluar seolah-olah ditutup dengan cara supernatural. Setan Alas dapat Anda saksikan di bioskop.

Shutter

Film bergenre horor ini diperankan oleh Vino G Bastian sebagai Darwin, seorang fotografer senior yang konsisten menggunakan kamera manual. Ia terkejut ketika menemukan penampakan bayangan di setiap foto yang ia ambil.

Ketika satu per satu teman Darwin tewas, Pia (Anya Geraldine), kekasih Darwin, yakin bahwa teror ini berhubungan dengan dosa yang pernah dilakukan Darwin di masa lalu. Anda dapat menyaksikan film horor ini di Netflix.

War Machine

Film ini merupakan film aksi sci-fi yang mengisahkan tentang seorang insinyur tempur yang dijuluki “81” (Alan Ritchson). Ia arus memimpin unitnya dalam pertempuran melawan mesin pembunuh raksasa dari dunia lain. Film ini telah tersaji di Netflix. (Asha Bening Rembulan /E-4)