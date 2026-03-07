Donny Fattah, Legenda Rock dan Bassist God Bless, Meninggal Dunia

Donny Fattah(instagram/godblessrock0)

Dunia musik rock Indonesia berduka. Donny Fattah, bassis legendaris sekaligus salah satu pendiri band rock God Bless, meninggal dunia pada Sabtu, 7 Maret 2026. Kabar wafatnya musisi yang dikenal sebagai salah satu fondasi musik rock Indonesia itu dikonfirmasi oleh Denny MR, jurnalis musik senior yang juga menjadi bagian dari tim pendukung God Bless.

“Benar (Donny Fattah meninggal). Mohon dimaafkan jika ada kesalahan almarhum,” tulis Denny MR dalam pesan singkat.

Donny Fattah lahir di Makassar pada 24 September 1949. Ia dikenal sebagai bagian dari generasi perintis yang membantu membangun identitas musik rock Indonesia sejak awal 1970-an. Namanya melekat kuat dengan God Bless, band rock legendaris yang berdiri di Jakarta pada 1973 dan menjadi salah satu kelompok musik paling berpengaruh dalam sejarah musik populer Tanah Air.

Dalam perjalanan band tersebut, Donny berperan sebagai pilar ritme yang memberikan fondasi kuat bagi karakter musik God Bless. Band ini juga dikenal melalui kolaborasinya dengan musisi besar seperti Ahmad Albar, Jockie Soerjoprajogo, dan Fuad Hassan.

Perjalanan Musik Sejak Remaja

Sebelum dikenal luas bersama God Bless, Donny sudah terjun ke dunia musik sejak usia remaja. Pada era 1960-an, ia sempat bermain di sejumlah grup musik seperti Harbour Beat dan Fancy Junior. Masa tersebut merupakan periode ketika pengaruh musik rock Barat mulai berkembang di berbagai kota besar di Indonesia.

Dari pengalaman awal itu, gaya permainan bass Donny terbentuk, agresif, improvisatif, dan penuh energi di atas panggung. Kemampuannya membuat Donny kerap disebut sebagai salah satu bassist paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara.

Tetap Bermusik di Usia Senja

Meski kondisi kesehatannya menurun di usia senja, Donny tetap berusaha tampil bersama God Bless, band yang ia dirikan lebih dari lima dekade lalu. Ia diketahui harus mengonsumsi banyak obat setiap hari akibat masalah jantung. Namun keterbatasan fisik tidak menghentikannya untuk tetap naik ke panggung.

Bagi Donny, musik bukan sekadar profesi, tetapi bagian dari hidupnya. Bermain bersama God Bless menjadi cara baginya untuk terus menjaga semangat dan kecintaan terhadap musik rock yang telah ia bangun sejak muda. (medcom/E-3)