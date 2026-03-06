Dulu Cuma Masuk Playlist Kuliah, Kini NIKI Diajak HONNE Nyanyi Langsung Location Unknown!

Duo pop HONNE gandeng NIKI dalam versi baru lagu Location Unknown.(Dok. Honne)

DUO pop alternatif asal Inggris, HONNE, resmi merilis versi terbaru dari lagu ikonik mereka, Location Unknown, dengan menggandeng penyanyi-penulis lagu asal Indonesia, NIKI. Rilisan ini merupakan bagian dari perayaan satu dekade perjalanan karier musik mereka yang bertajuk proyek 'HONNE - 10'.

Lagu yang pertama kali menyapa pendengar pada 2018 ini hadir dengan nuansa yang lebih segar namun tetap mempertahankan kedalaman emosional yang menjadi ciri khasnya.

Kolaborasi ini terasa sangat personal bagi kedua belah pihak, mengingat hubungan pertemanan dan profesional yang telah terjalin lama antara HONNE dan NIKI.

Baca juga : Rayakan Satu Dekade Berkarya, Honne Umumkan Album Spesial Honne — 10 dan Tur Intim

Makna Reuni dan Perayaan 10 Tahun

Bagi HONNE, kembali mengerjakan Location Unknown sepuluh tahun kemudian bersama NIKI adalah momen yang luar biasa. Mereka menyebut kolaborasi ini sebagai pencapaian yang terasa sangat lengkap (full-circle).

“Location Unknown selalu memiliki tempat khusus di hati kami. Melihat bagaimana lagu ini menjadi soundtrack untuk berbagai bab dalam hidup para pendengar kita terasa surreal. Untuk kembali menengoknya sepuluh tahun kemudian bersama NIKI terasa sangat ‘full-circle’,” ungkap HONNE dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (6/3).

NIKI pun menyambut antusias ajakan kolaborasi ini. Ia mengaku telah menjadi penggemar berat HONNE sejak lagu tersebut dirilis saat dirinya masih duduk di bangku kuliah.

Baca juga : Grentperez dan Honne Berkolaborasi di Single Folding Chairs on the Moon

“Aku sendiri penggemar mereka sejak Location Unknown keluar pada 2018. Lagu ini ada di playlist kuliahku, dan setiap kali mendengarnya, aku seolah dibawa kembali ke masa itu. Jadi bisa bayangkan betapa senangnya aku saat diajak untuk versi perayaan ini,” kata penyanyi yang berbasis di Los Angeles tersebut.

Album 'HONNE - 10' Rilis Mei 2026

Single baru ini mengikuti rilisan sebelumnya, Warm On A Cold Night (10 Years), yang diambil dari proyek album perayaan bertajuk 'HONNE - 10'. Album lengkapnya dijadwalkan rilis pada 15 Mei 2026 mendatang.

Berisi 12 lagu, album ini merangkum materi dari dua album pertama HONNE yang dibawakan dalam aransemen minimalis. Versi stripped-back ini sengaja dipilih untuk memberi ruang lebih luas pada lirik dan emosi, dua elemen yang menjadi identitas musik mereka selama 10 tahun terakhir.

“Menghabiskan waktu bersama lagu-lagu ini lagi mengingatkan kami kenapa HONNE dimulai, dan kenapa musik ini masih sangat berarti bagi kami,” tambah duo tersebut.

Sebagai bagian dari perayaan satu dekade ini, HONNE juga dijadwalkan akan membawa versi-versi terbaru ini ke atas panggung melalui rangkaian tur dunia sepanjang tahun 2026 dengan format pertunjukan yang lebih intim. (Z-10)