11 Trik Hitman 2: Silent Assassin PS2 Lengkap

Berikut Trik Hitman 2: Silent Assassin PS2

HITMAN 2: Silent Assassin adalah game aksi stealth yang dirilis tahun 2002 untuk konsol PS2 dan platform lainnya. Game ini merupakan seri kedua dari franchise Hitman yang menampilkan karakter utama, Agent 47.

Dalam game ini, pemain berperan sebagai Agent 47, seorang pembunuh bayaran profesional yang menjalankan berbagai misi di berbagai negara. Setiap misi mengharuskan pemain mengeliminasi target tertentu dengan cara paling rapi dan tidak mencurigakan.

Berikut 11 Trik Hitman 2: Silent Assassin PS2

1. Cara Dapat Rating Silent Assassin

Hindari membunuh selain target utama.

Jangan sampai tertangkap kamera.

Jangan terlalu sering terlihat mencurigakan.

Sembunyikan mayat di tempat aman.

Gunakan senjata berperedam.

2. Gunakan Penyamaran dengan Benar

Ambil pakaian musuh setelah dilumpuhkan.

Jangan berlari di depan musuh jika menyamar.

Hindari terlalu dekat dengan musuh yang berpangkat tinggi.

3. Gunakan Fiber Wire

Senjata paling aman untuk membunuh target tanpa suara adalah fiber wire.

Tidak menimbulkan suara tembakan.

Tidak menarik perhatian NPC.

4. Manfaatkan Poison

Beberapa misi memungkinkan kamu meracuni minuman target agar kematian terlihat alami.

5. indari Kamera CCTV

Hancurkan recorder CCTV.

Atau hindari area pengawasan.

6. Jangan Terburu-buru

Perhatikan pola patroli musuh sebelum bergerak. Kesabaran adalah kunci.

7. Gunakan Sniper dengan Strategi

Cari posisi tinggi.

Pastikan jalur kabur aman.

Ganti pakaian sebelum kabur.

8. Pelajari Map

Jepang, Basement Killing, At The Gates.

Rusia, St. Petersburg.

Malaysia, Twin Towers.

Punya banyak jalur alternatif tersembunyi.

9. Hemat Uang Upgrade

Gunakan senjata default jika memungkinkan supaya dana bisa dipakai untuk perlengkapan penting.

10. Gunakan Mode First Person Saat Presisi

Mode ini membantu akurasi tembakan jarak jauh.

11. Sering Save Game

Selalu save sebelum eksekusi target agar bisa mengulang jika gagal.

Hitman 2: Silent Assassin PS2 adalah game aksi strategi yang menekankan kecerdikan, kesabaran, dan ketelitian dalam menyelesaikan misi. (Z-4)

