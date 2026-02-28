Headline
Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

11 Trik Hitman 2: Silent Assassin PS2 Lengkap

Reynaldi Andrian Pamungkas
28/2/2026 21:35
Berikut Trik Hitman 2: Silent Assassin PS2(Doc PlayStation)

HITMAN 2: Silent Assassin adalah game aksi stealth yang dirilis tahun 2002 untuk konsol PS2 dan platform lainnya. Game ini merupakan seri kedua dari franchise Hitman yang menampilkan karakter utama, Agent 47.

Dalam game ini, pemain berperan sebagai Agent 47, seorang pembunuh bayaran profesional yang menjalankan berbagai misi di berbagai negara. Setiap misi mengharuskan pemain mengeliminasi target tertentu dengan cara paling rapi dan tidak mencurigakan.

Berikut 11 Trik Hitman 2: Silent Assassin PS2

1. Cara Dapat Rating Silent Assassin

  • Hindari membunuh selain target utama.
  • Jangan sampai tertangkap kamera.
  • Jangan terlalu sering terlihat mencurigakan.
  • Sembunyikan mayat di tempat aman.
  • Gunakan senjata berperedam.

2. Gunakan Penyamaran dengan Benar

  • Ambil pakaian musuh setelah dilumpuhkan.
  • Jangan berlari di depan musuh jika menyamar.
  • Hindari terlalu dekat dengan musuh yang berpangkat tinggi.

3. Gunakan Fiber Wire

  • Senjata paling aman untuk membunuh target tanpa suara adalah fiber wire.
  • Tidak menimbulkan suara tembakan.
  • Tidak menarik perhatian NPC.

4. Manfaatkan Poison

  • Beberapa misi memungkinkan kamu meracuni minuman target agar kematian terlihat alami.

5. indari Kamera CCTV

  • Hancurkan recorder CCTV.
  • Atau hindari area pengawasan.

6. Jangan Terburu-buru

  • Perhatikan pola patroli musuh sebelum bergerak. Kesabaran adalah kunci.

7. Gunakan Sniper dengan Strategi

  • Cari posisi tinggi.
  • Pastikan jalur kabur aman.
  • Ganti pakaian sebelum kabur.

8. Pelajari Map

  • Jepang, Basement Killing, At The Gates.
  • Rusia, St. Petersburg.
  • Malaysia, Twin Towers.
  • Punya banyak jalur alternatif tersembunyi.

9. Hemat Uang Upgrade

  • Gunakan senjata default jika memungkinkan supaya dana bisa dipakai untuk perlengkapan penting.

10. Gunakan Mode First Person Saat Presisi

  • Mode ini membantu akurasi tembakan jarak jauh.

11. Sering Save Game

  • Selalu save sebelum eksekusi target agar bisa mengulang jika gagal.

Hitman 2: Silent Assassin PS2 adalah game aksi strategi yang menekankan kecerdikan, kesabaran, dan ketelitian dalam menyelesaikan misi. (Z-4)

Sumber: blogger, gamefaqs



Editor : Reynaldi
