Penyanyi Legendaris Neil Sedaka Meninggal Dunia pada Usia 86 Tahun

NEIL Sedaka, penyanyi-penulis lagu legendaris di balik lagu-lagu hits seperti “Breaking Up Is Hard to Do,” “Bad Blood,” “Laughter in the Rain,” dan “Calendar Girl,” telah meninggal dunia di usia 86 tahun.

Kabar duka musisi yang meraih ketenaran global sejak era 1960-an ini dikonfirmasi setelah dirinya dilaporkan sempat merasa tidak enak badan pada Jumat pagi sebelum akhirnya dilarikan ke sebuah rumah sakit di Los Angeles.

Pihak keluarga menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam dengan menyatakan, “Keluarga kami sangat terpukul atas kepergian mendadak suami, ayah, dan kakek tercinta kami, Neil Sedaka. Seorang legenda rock and roll sejati, inspirasi bagi jutaan orang, tetapi yang terpenting, setidaknya bagi kami yang cukup beruntung mengenalnya, seorang manusia luar biasa yang akan sangat dirindukan."

Lahir di Brooklyn dan merupakan veteran dari "Brill Building" yang legendaris, karier Neil Sedaka membentang selama lebih dari enam dekade. Ia dikenal lewat deretan lagu hit nomor satu seperti "Breaking Up is Hard to Do," "Oh! Carol," dan "Calendar Girl."

Setelah sempat meredup, kariernya kembali bangkit dengan gemilang pada pertengahan 1970-an melalui lagu "Laughter in the Rain" dan kolaborasinya bersama Elton John dalam lagu "Bad Blood."

Tidak hanya bernyanyi, kejeniusan Neil juga terbukti lewat lagu-lagu ciptaannya yang sukses dibawakan artis lain, seperti "Stupid Cupid" milik Connie Francis hingga lagu ikonik "Love Will Keep Us Together" yang dipopulerkan oleh Captain and Tennille.

Sepanjang perjalanan kariernya, Sedaka telah dinominasikan untuk lima penghargaan Grammy dan menerima berbagai penghormatan tertinggi di industri hiburan. Namanya diabadikan dalam Songwriters Hall of Fame pada tahun 1983 dan ia juga dianugerahi bintang di Hollywood Walk of Fame.

Selain di dunia tarik suara, wajahnya sering menghiasi layar televisi melalui penampilan tamu di berbagai acara populer seperti "The Carol Burnett Show" hingga menjadi juri tamu di "American Idol."

Neil meninggalkan istri bernama Leba Strassberg yang dinikahinya pada tahun 1962, dan dua anak, Marc dan Dara. (Z-4)

