Sinopsis Film 7 Days in Entebbe: Kisah Nyata Pembajakan Pesawat Air France

Berikut Sinopsis Film 7 Days in Entebbe(Doc IMDB)

7 DAYS in Entebbe adalah film bergenre aksi dan thriller yang dirilis pada 2018. Film ini tayang dengan duraso 1 jam 47 menit.

Film yang disutradarai Jose Padilha ini dibintangi oleh Daniel Bruhl, Rosamund Pike, Ben Schnetzer, Eddie Marsan, Denis Menochet dan Andrea Desck.

Berikut Sinopsis Film 7 Days in Entebbe

7 Days in Entebbe adalah film thriller sejarah yang dirilis tahun 2018. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang pembajakan pesawat Air France pada tahun 1976 dan operasi penyelamatan dramatis yang dilakukan oleh pasukan Israel.

Pada tahun 1976, sebuah pesawat Air France yang terbang dari Tel Aviv menuju Paris dibajak oleh dua militan Palestina dan dua ekstremis Jerman.

Pesawat tersebut kemudian dialihkan ke Bandara Entebbe di Uganda, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Presiden Idi Amin.

Para pembajak menyandera ratusan penumpang dan menuntut pembebasan tahanan Palestina yang ditahan di Israel serta negara lain.

Sandera yang bukan warga Israel atau Yahudi dibebaskan, sementara sisanya ditahan dan berada dalam ancaman besar.

Pemerintah Israel menghadapi dilema berat: bernegosiasi atau melakukan operasi militer berisiko tinggi.

Setelah perencanaan matang, pasukan elit Israel melancarkan misi penyelamatan rahasia yang dikenal sebagai Operasi Entebbe. (Z-4)

Sumber: wiki, imdb