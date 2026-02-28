Headline
Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Sinopsis Film 7 Days in Entebbe: Kisah Nyata Pembajakan Pesawat Air France

Reynaldi Andrian Pamungkas
28/2/2026 17:00
Sinopsis Film 7 Days in Entebbe: Kisah Nyata Pembajakan Pesawat Air France
Berikut Sinopsis Film 7 Days in Entebbe(Doc IMDB)

7 DAYS in Entebbe adalah film bergenre aksi dan thriller yang dirilis pada 2018. Film ini tayang dengan duraso 1 jam 47 menit.

Film yang disutradarai Jose Padilha ini dibintangi oleh Daniel Bruhl, Rosamund Pike, Ben Schnetzer, Eddie Marsan, Denis Menochet dan Andrea Desck.

Berikut Sinopsis Film 7 Days in Entebbe

7 Days in Entebbe adalah film thriller sejarah yang dirilis tahun 2018. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang pembajakan pesawat Air France pada tahun 1976 dan operasi penyelamatan dramatis yang dilakukan oleh pasukan Israel.

Pada tahun 1976, sebuah pesawat Air France yang terbang dari Tel Aviv menuju Paris dibajak oleh dua militan Palestina dan dua ekstremis Jerman.

Pesawat tersebut kemudian dialihkan ke Bandara Entebbe di Uganda, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Presiden Idi Amin.

Para pembajak menyandera ratusan penumpang dan menuntut pembebasan tahanan Palestina yang ditahan di Israel serta negara lain.

Sandera yang bukan warga Israel atau Yahudi dibebaskan, sementara sisanya ditahan dan berada dalam ancaman besar.

Pemerintah Israel menghadapi dilema berat: bernegosiasi atau melakukan operasi militer berisiko tinggi.

Setelah perencanaan matang, pasukan elit Israel melancarkan misi penyelamatan rahasia yang dikenal sebagai Operasi Entebbe. (Z-4)

Sumber: wiki, imdb



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved