10 Trik Mana Khemia: Alchemists of Al-Revis PS2 Lengkap

Berikut Trik Mana Khemia: Alchemists of Al-Revis PS2(Doc PlayStation)

MANA Khemia: Alchemists of Al-Revis adalah game Role Playing Game untuk konsol PlayStation 2 yang dirilis tahun 2007. Game ini dikembangkan oleh Gust Corporation dan dipublikasikan oleh Nippon Ichi Software.

Game ini merupakan bagian dari seri Atelier, namun menghadirkan sistem yang lebih fokus pada kehidupan sekolah dan pertarungan yang dinamis.

1. New Game+

Setelah menamatkan game, kamu bisa memulai New Game+ dengan membawa level karakter, item tertentu, uang. Ini membuat playthrough kedua jauh lebih mudah.

2. Farming Cole Cepat

Ulangi dungeon dengan musuh yang drop item mahal.

Sintesis item bernilai tinggi lalu jual.

Manfaatkan quest berhadiah besar di Student Office.

3. Naikkan Level Alchemy Lebih Cepat

Sering lakukan sintesis item meskipun item sederhana.

Buka node di Grow Book untuk membuka resep baru.

Fokus pada karakter dengan skill alchemy tinggi seperti Vayne.

4. Manfaatkan Grow Book

Grow Book adalah sistem perkembangan karakter.

Prioritaskan membuka tambahan stat, skill baru, slot Support tambahan.

5. Chain Attack Maksimal

Saat bertarung isi bar support.

Gunakan serangan beruntun untuk memicu Burst Mode.

Semakin panjang chain, semakin besar damage.

6. Burst Mode Lebih Cepat

Gunakan skill yang memiliki efek meningkatkan Burst Gauge agar bisa mengaktifkan mode ini lebih sering.

7. Buat Equipment Terbaik

Equipment kuat hanya bisa didapat lewat alchemy.

Gunakan material langka dari dungeon tingkat tinggi.

8. Naikkan Friendship

Sering ajak karakter ikut bertarung dan selesaikan event mereka.

Beberapa ending berbeda tergantung hubungan karakter.

9. Unlock Ending Berbeda

Ada beberapa ending tergantung keputusan dan event karakter yang kamu selesaikan.

10. Grinding Tempat Terbaik

Dungeon terakhir sebelum final boss adalah tempat terbaik untuk leveling karena EXP tinggi.

Game ini, kisahnya mengikuti seorang pemuda bernama Vayne Aurelius yang mendaftar di Al-Revis Academy, sebuah akademi khusus untuk mempelajari alkimia.

Di sana, ia bertemu teman-teman baru dan menghadapi berbagai ujian, misi, serta misteri tentang masa lalunya. (Z-4)

Sumber: gamefaqs, blogger