6 Fakta One Piece 1175: Imu Terkejut Nidhogg Ada di Elbaph

Manga One Piece 1174(tangkapan layar)

MANGA One Piece 1175 akhirnya dirilis dengan membawa berbagai kejutan besar bagi para penggemar. Setelah sempat mengalami penundaan, Eiichiro Oda kembali menyuguhkan narasi yang sangat padat akan informasi sejarah (lore) dan aksi pertempuran epik di Pulau Elbaph.

Fokus utama pada chapter ini adalah pengungkapan identitas kekuatan Pangeran Loki yang selama ini menjadi misteri, serta bagaimana keberadaannya memicu reaksi langsung dari penguasa tertinggi Pemerintah Dunia, Imu-sama. Berikut adalah rangkuman lengkap dan fakta-fakta menarik yang muncul di One Piece 1175.

Sinopsis One Piece 1175: Kebangkitan Sang Naga Petir

Chapter 1175 dibuka dengan aksi penyelamatan yang dilakukan oleh kru Topi Jerami. Sanji menggunakan teknik Diable Jambe untuk membakar duri-duri milik Saint Sommers yang melilit tubuh Nico Robin. Di sisi lain, Zoro juga bergerak cepat memotong duri yang menyandera anak-anak raksasa, sebuah aksi yang mendapat pujian langsung dari Luffy.

Setelah situasi sandera terkendali, fokus cerita beralih pada kilas balik yang diceritakan oleh Jarul. Ia mengungkap rahasia besar mengenai Buah Iblis yang dimakan oleh Loki puluhan tahun lalu. Kembali ke masa sekarang, Luffy dalam mode Gear 5 bekerja sama dengan Loki untuk menghancurkan pasukan monster mimpi buruk milik Saint Sommers.

Pertempuran ini diakhiri dengan serangan kombinasi dahsyat yang membuat Sommers tak berdaya. Namun, puncak dari chapter ini adalah panel terakhir yang memperlihatkan Imu di Mary Geoise menyadari sesuatu yang sangat berbahaya sedang bangkit di Elbaph.

6 Fakta Baru di One Piece Chapter 1175

Berdasarkan alur cerita yang berkembang, berikut adalah 6 fakta penting yang wajib diketahui:

1. Buah Iblis Loki: Ryu Ryu no Mi, Model Nidhogg

Fakta yang paling dinanti akhirnya terungkap. Loki adalah pengguna Buah Iblis Ryu Ryu no Mi (Dragon-Dragon Fruit), Mythical Zoan Model: Nidhogg. Buah ini memungkinkan penggunanya bertransformasi menjadi naga raksasa yang dalam mitologi disebut sebagai naga penghancur akar pohon dunia. Jarul menjelaskan bahwa ukuran naga ini akan menyesuaikan dengan ukuran fisik penggunanya, sehingga saat dimakan oleh seorang raksasa, ia menjadi naga terbesar yang pernah ada.

2. Teknik Baru Gear 5: Gomu Gomu no Dawn Thor Rifle

Luffy kembali menunjukkan kreativitasnya dalam menggunakan kekuatan Nika. Ia memperkenalkan teknik baru bernama Gomu Gomu no Dawn Thor Rifle. Teknik ini merupakan evolusi dari Thor Rifle (yang pernah digunakan di Dressrosa) yang kini diperkuat dengan efek listrik dahsyat khas Gear 5. Serangan ini berhasil menghantam tubuh Saint Sommers hingga terpental dan mengalami luka bakar listrik yang parah.

3. Legenda Dewa Perang vs Dewa Matahari

Melalui narasi Jarul, terungkap bahwa pada masa lalu terdapat seorang "Dewa Perang" di Elbaph yang memiliki kekuatan Nidhogg. Menariknya, Dewa Perang ini diceritakan pernah bertarung melawan "Dewa Matahari" (Nika). Hal ini mengisyaratkan adanya rivalitas kuno atau siklus sejarah yang mungkin akan terulang antara Luffy dan Loki.

4. Senjata Legendaris Ragnir dan Ratatoskr

Selain Buah Iblis, chapter ini memperkenalkan senjata legendaris bernama Ragnir. Senjata ini dikatakan memiliki jiwa dari pengikut setia Dewa Perang terdahsyat, yaitu seekor tupai es bernama Ratatoskr. Kekuatan es dari senjata ini menjadi penyeimbang bagi kekuatan petir dan api yang ada di medan tempur Elbaph.

5. Reaksi Mengejutkan Imu-sama

Di akhir chapter, adegan berpindah ke Kastil Pangea, Mary Geoise. Imu terlihat berdiri di "Room of Flowers" dengan tatapan mata yang penuh amarah dan terkejut. Imu bergumam, "Jadi kau (Nidhogg) berada di Elbaph selama ini!". Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa Pemerintah Dunia telah kehilangan jejak kekuatan Nidhogg selama berabad-abad dan kini merasa terancam dengan kebangkitannya.

6. Potensi Aliansi Terkuat: Nika dan Nidhogg

Meskipun dalam legenda mereka adalah rival, di chapter ini Luffy dan Loki justru terlihat bertarung berdampingan melawan ancaman Pemerintah Dunia. Jika kedua "Dewa" ini benar-benar beraliansi secara permanen, maka keseimbangan kekuatan dunia akan bergeser secara drastis, yang menjelaskan mengapa Imu begitu khawatir.

Manga One Piece 1175 dijadwalkan rilis resmi pada 1 Maret 2026. Pastikan membaca melalui platform legal seperti MangaPlus untuk mendukung karya Eiichiro Oda. (Z-4)