Sinopsis Film Hotel Mumbai: Kisah Nyata Serangan Teroris di kota Mumbai

HOTEL Mumbai adalah film bergenre aksi, drama dan thriller yang dirilis pada tahun 2018. Film ini tayang dengan durasi 2 jam 3 menit.
Film ini diangkat dari kisah nyata serangan teroris di kota Mumbai yang dibintangi oleh Dev Patel, Nazanin Boniadi, Armie Hammer, Anupam Kher, Manoj Mehra dan Suhnail Nayyar.
Film ini berfokus pada peristiwa mencekam di hotel mewah Taj Mahal Palace Hotel, yang menjadi salah satu target utama dalam rangkaian serangan tersebut.
Sekelompok teroris bersenjata menyerang beberapa lokasi di Mumbai, termasuk Taj Mahal Palace Hotel. Para tamu dan staf hotel terjebak di dalam gedung selama berjam-jam dalam situasi penuh ketakutan.
Cerita mengikuti perjuangan staf hotel yang dengan berani melindungi para tamu, termasuk seorang koki kepala dan seorang pelayan muda.
Di tengah kekacauan, mereka berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa sambil menghadapi ancaman nyata dari para penyerang.
Film ini menampilkan ketegangan yang intens dan emosi yang kuat, namun tetap berfokus pada sisi kemanusiaan para korban dan pahlawan di dalamnya. (Z-4)
Hotel Mumbai adalah sebuah film thriller yang diangkat dari peristiwa nyata, mengisahkan serangan teroris yang mengguncang Mumbai pada tahun 2008.
Cerita dimulai dengan memperkenalkan beberapa karakter, termasuk Arjun diperankan oleh Dev Patel, seorang koki muda di Hotel Taj, dan seorang tamu bernama David
